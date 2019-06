PP y Vox llegan a "un principio de acuerdo" para gobernar en las localidades donde suman mayoría

Publicada el 07/06/2019 a las 16:22 Actualizada el 07/06/2019 a las 17:27

Exigencias de Ciudadanos

llegaron este viernes en unpara avanzar en la gobernabilidad de aquellas localidades en las que ambos partidos suman mayoría. Fue, no obstante, el partido de ultraderecha, el que más énfasis puso en el anuncio. En el partido liderado porno niegan los avances. Pero tampoco niegan que el paso dado es sólo uno más y no puede darse nada por cerrado. Entre otros asuntos porque en algunas de estas localidades podrían intentar gobernar en solitario.Como ha informado este diario, son 35 ayuntamientos entre los que estarían Almería, Roquetas de Mar, El Ejido, Ceuta, Algeciras, Melilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, estos tres últimos en Madrid.Los equipos negociadores de PP y Vox se reunieron este viernes en el Congreso de los Diputados para avanzar en los posibles acuerdos para la constitución de los ayuntamientos y de las asambleas autonómicas. Tras la cita, comparecieron Iván Espinosa de los Monteros, por parte de Vox, y el número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea.Serán ahora los equipos locales, según Espinosa de los Monteros, los que deban dar forma a esteEl principio de acuerdo no afecta a aquellos territorios en los que PP y Vox necesitarían, además, del concurso de Ciudadanos.El número dos del PP señaló que, a su juicio, hay cuestiones programáticas en las que PP y Vox pueden ir avanzando en los próximos días. Se refirió, por ejemplo, en el caso de Madrid, eliminar el área denominada Madrid Central, promover la colaboración público-privada, fortalecer las políticas que garantizan laEl principal problema con el que se está encontrando el PP, sobre todo a nivel autonómico es que Ciudadanos se niega a sentarse en una mesa de negociación en la que esté Vox. Sin mencionar estos roces que no se han solucionado en la primera semana de negociaciones, el secretario general de los conservadores pidióUna vez más, García Egea propusoque garanticen la idiosincrasia de cada municipio y que respeten la voluntad mayoritaria de los electores."No queremos un gobierno con Podemos, ni radicalizado en manos de los amigos de Pedro Sánchez", recalcó.Tras un arranque de semana en el que PP y Cs parecían entenderse con agilidad, en las últimas horas han aflorado diferencias en Castilla y León y el Ayuntamiento de Madrid.Respecto a la condición de Cs de limitar los mandatos a 8 años en Castilla y León, el secretario general pidió a Ciudadanos establecera la hora de decidir quién renuncia o no."Todo lo que sea avanzar en la regeneración, afecte a quien afecte, estamos dispuestos a hablarlo" pero que "sea con criterios objetivos", añadió.Mientras, en el Ayuntamiento de Madrid, la reunión mantenida en la mañana de este viernes entre los equipos negociadores acabó mal. En Ciudadanos aseguran que el PP sólo quería hablar de sillones y no de programas. Y los conservadores lo niegan asegurando que es Begoña Villacís la que quiere ser alcaldesa "a toda costa". De momento, el PP ve "innegociable" ceder el consistorio.