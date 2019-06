Exteriores cesa al cónsul en Edimburgo por "extralimitarse en sus funciones" al hablar sobre el veto de Escocia

Publicada el 08/06/2019 a las 16:22 Actualizada el 08/06/2019 a las 16:23

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha decidido cesar al cónsul español en Edimburgo (Reino Unido), Miguel Ángel Vecino, por considerar que "se ha extralimitado claramente en sus funciones" al enviar una carta a un diario escocés afirmando que España no vetaría la entrada en la UE de una Escocia independiente . Según un portavoz de Exteriores consultado por Europa Press, a Vecino se le comunicó su cese el mismo jueves, día en que se conoció el texto, y la decisión se hará efectiva en los próximos días, cuando se completen los trámites correspondientes.La carta en cuestión, publicada por The National, la había enviado Vecino a otro periódico, The Herald, paradel pasado 16 de abril. En él, González Pons decía que el PP "vetaría que una Escocia independiente entrase directamente en la UE antes del Brexit" y que, si Escocia se independizase después del Brexit, tendría que "hacer cola", por detrás de Turquía y de Serbia.El cónsul español escribió al diario para señalar quel. Además, decía que el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, "ha declarado recientemente que España no bloqueará la entrada de Escocia en la UE si la independencia se consigue legalmente" y también que "esa ha sido siempre la intención del Gobierno español".En segundo lugar, afirmaba que el Gobierno español "no ha intervenido y nunca intervendrá enni de ningún otro Estado y espera la misma actitud recíproca". Además, decía que "la entrada en la UE no depende en absoluto de esperar en una cola como se espera en una tienda a que llegue tu turno" sino que un Estado se une a la UE "si se cumplen las condiciones políticas y económicas exigidas en los Tratados".La carta de Vecino, de la que llegaron copias al Gobierno escocés, no se publicó entonces en The Herald, sino ahora por parte deUn portavoz de Exteriores ha señalado que el Ministerio que dirige Borrell está al corriente de las informaciones del National y ha recordado queDe hecho, ha señalado que no le corresponde a un cónsul, "y menos sin previa concertación" con el embajador de España en Londres y con la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática del Ministerio, hacerMiguel Ángel Vecino,, es diplomático de carrera y ha acaparado titulares por haber denunciado ante los tribunales a tres subsecretarios del Ministerio -Beatriz Larrotcha, Cristóbal González-Aller y Rafael Mendívil, los tres antecesores de la actual- por considerar que se le estaban negando injustamente puestos en el extranjero.