Garzón cree que el PSOE se ha "anaranjado" y que es "evidente" que busca apoyos de gobierno en la derecha

Publicada el 08/06/2019 a las 12:36 Actualizada el 08/06/2019 a las 17:09

Confluencia con Podemos

"Hemos logrado que IU vuelva a tener representación autonómica en País Valencià, La Rioja, Extremadura, Madrid o Baleares; donde en algunos casos no la teníamos desde los años 90" @agarzon #APySIU pic.twitter.com/7BjWnm4Cz5 — Izquierda Unida (@iunida) 8 de junio de 2019

El coordinador federal de Izquierda Unida , Alberto Garzón, ha criticadoen su intento de formar un Gobierno tras los resultados de las últimas elecciones generales y ha defendido que es "evidente" que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, está buscando apoyos en la derecha para la formación del nuevo Ejecutivo, según informa Europa Press. Así se ha mostrado Garzón durante su intervención en la Asamblea Político Social de Izquierda Unida, el máximo espacio de dirección entre congresos compuesto por cerca de 200 miembros, que se ha reunido por primera vez después del que ha calificado como "intenso" ciclo electoral.Una Asamblea Político y Social que. En concreto, el informe ha contado con 51 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.Durante su comparencia, Garzón ha comparado la" en la que se encuentra actualmente la política española con el escenario que se abrió tras las elecciones del año 2016 y, de hecho, ha insistido en que "todo apunta a que va a ir para largo". "El PSOE está tomando la misma estrategia de Mariano Rajoy, dejar que el tiempo transcurra mientras los demás se debilitan o se fortalecen", ha defendido.Asimismo, ha aprovechado para hacer un diagnóstico de la situación generada tras los últimos comicios, en la que cree que el espacio a la izquierda del PSOE "", y que, por el contrario, la posición de los socialistas "ha salido reforzada".No obstante, cree que si bien Pedro Sánchez centró su discurso de campaña electoral en medidas de izquierdas, finalmente". "Es bastante evidente; hemos visto como después de las elecciones se anaranjaba".Respecto a su alianza con Podemos, con quienes volvieron a acudir a las urnas bajo la marca Unidas Podemos, Garzón cree que esta unidad política "", aunque, al mismo tiempo, considera que fuera de esa unidad, los resultados habrían sido "muy inferiores".Por ello, defiende que gracias a esa estrategia política el partido ha incrementado el número de concejales en algunos ayuntamientos y ha conseguido que algunas de sus federaciones, como las de, entre otras, hayan vuelto a tener"La unidad ha permitido resistir mejor este escenario de derrota electoral", ha concluido. Garzón considera que deben utilizar esa presencia institucional para cumplir sus objetivos de "construcción de tejido social y de mejora de los espacios de colaboración con otras fuerzas políticas y de la sociedad civil organizada o la que no lo está y hay que organizar".Entre las propuestas estrella de cara a laspara la formación de gobierno, Garzón ha situado comocomo la intervención de los precios de alquiler, o la bajada de la factura de la luz. "Este es el eje vertebral de cualquier acuerdo con el PSOE, aunque yo no tendrían tan claro que quiera transitar sus opciones con Unidas Podemos", ha sentenciado el líder de Izquierda Unida.Por su parte, los críticos de Izquierda Unida han pedido que(APyS) del partido la convocatoria de una Asamblea Federal Extraordinaria. En un comunicado, Más izquierda quiere que se celebre esta Asamblea para. "La participación democrática es una seña de identidad irrenunciable de Izquierda Unida", apuntan, tras señalar que los afiliados son los que deben debatir y decir "realmente" sobre esta cuestión."Para una cuestión de esta envergadura solo es competente el acuerdo en una Asamblea Federal convocada en tiempo útil y con un proceso de debate de abajo a arriba que sea participativo y democrático y con las máximas posibilidades de información y presencia de todas las posiciones", según apuntan en el comunicado. Además, señalan que "en caso de que la estrategia de unidad orgánica con Podemos u otras fuerzas no fuera acordada expresamente por una Asamblea Federal", quedaría deslegitimizada y desautorizada ", reflejados en el texto de los Estatutos del partido".