Maragall avisa a Colau de que los votos de Valls serán una "hipoteca permanente"

Publicada el 08/06/2019 a las 16:06 Actualizada el 08/06/2019 a las 16:40

Colau trabajará para superar los "vetos cruzados" entre ERC y PSC

Cs descarta "rotundamente" una ruptura con Valls

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall , ha avisado este sábado a la candidata de BComú, Ada Colau, si en su investidura recibe los votos del candidato de BCN Canvi-CS, Manuel Valls, serán una "hipoteca permanente".En una entrevista del diario Ara recogida por Europa Press, Maragall ha dicho que el voto de Manuel Valls ", pero será decisivo cada semana". Maragall ha dicho que quiere recuperar el diálogo con BComú, confía en que podrán alcanzar un acuerdo y se ha mostrado convencido de que será alcalde de Barcelona.Por su parte, la alcaldesa de Barcelona en funciones, Ada Colau , apuesta por un, y ha asegurado que en la semana que falta para la investidura trabajará para superar los "vetos cruzados" que se han impuesto las dos últimas formaciones y conseguir un acuerdo de gobierno izquierdas, estable y transversal en el Ayuntamiento, según ha dicho. "", ha advertido la alcaldesa en funciones y segunda en las elecciones municipales en una rueda de prensa este sábado.Preguntada por si aceptaría el apoyo del líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, para mantenerse en la Alcaldía , ha asegurado no estar pactando ni haciendo "" con el candidato, pero no ha aclarado si estaría dispuesta a aceptar o no sus votos –ha asegurado que la cuestión está fuera de lugar–.Colau ha destacado que, durante las dos ultimas semanas, su prioridad ha sidosin centrarse en quién debía ser alcalde y ha apuntado que si finalmente han planteado su candidatura ha sido porque la suya es la única candidatura de "consenso". La alcaldesa en funciones no ha precisado si, en caso de no conseguir un acuerdo de las tres fuerzas, estaría dispuesta a investir al candidato de ERC, Ernest Maragall, aunque ha recordado que queda una semana y ha dicho que no dan nada por "imposible".En cualquier caso, ha defendido que todo pacto que se aparte del gobierno de "izquierdas, amplio y estable" que avalaron las bases de BComú el viernes deberá ser sometido de nuevo a la consideración de la militancia. El diputado de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha dicho este sábado que descarta rotundamente una ruptura del candidato de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls , con el partido por el acuerdo de investidura a la Alcaldía de Barcelona: "No existe riesgo de ruptura. Lo descarto rotundamente", ha dicho.En el bando naranja, en declaraciones a los periodistas este sábado en Barcelona, Martín Blanco ha insistido en que la opción prioritaria de, aunque ha remarcado que el comité de negociación, donde también participará Valls, será quien lo decida.Martín Blanco ha recordado los requisitos de Ciudadanos para la investidura: "El gobierno de Barcelona tiene que estar, con la unidad de España y no jugar al populismo". "", ha dicho, aunque ha añadido que ve difícil que la candidata de BComú, Ada Colau, acepte decir que España es un estado democrático y constitucional perfectamente homologable a los del resto de Europa. Ha insistido en rechazar cualquier pacto de gobierno con partidos independentistas y ha dicho que priorizarán los acuerdos con partidos "".Martín Blanco ha dicho que Cs pedirá en el pleno del Parlament una auditoría de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) para conocer cómo se ha gestionado el dinero, cómo ha revertido en la sociedad y cómo mejorar la gestión.Ha dicho que Cs quiere poner en lay ha criticado que el gasto social en Catalunya "está muy por debajo de la media nacional y de la UE". También ha valorado el primer año de gobierno del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha considerado que ha mantenido una "política de confrontación".