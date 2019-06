Ciudadanos se queda también sin carroza en el desfile del Orgullo de este año

Publicada el 10/06/2019 a las 17:30 Actualizada el 10/06/2019 a las 17:55

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) COGAM , colectivo LGTBI+ de Madrid anunciaron este lunes que la cabecera de la manifestación del Orgullo 2019 "" como Boti García Rodrigo, Jordi Petit, Carla Antonelli o Beatriz Gimeno, entre otras personas, para conmemorar el 50 aniversario de las revueltas de Stonewall y el año temático Mayores Sin Armarios: ¡Historia, Lucha y Memoria!.La manifestación, que este año se convoca bajo el lema Mayores sin armarios. ¡Historia, lucha y memoria! Por una Ley LGTBI estatal, llevará como reivindicación principal la aprobación de una Ley Estatal LGTBI. La marcha hará especial hincapié "en la importancia de no dar ni un paso atrás en derechos adquiridos y de frenar a la ultraderecha, que está entrando en los gobiernos autonómicos gracias a la mano que le están tendiendo los partidos conservadores mayoritarios", señalan en un comunicado.Ni el Partido Popular ni Ciudadanos tendrán representación oficial en la marcha y, por tanto, "no llevarán carroza a diferencia de otros partidos como PSOE y Podemos", señalan los organizadores. “Como en cualquier manifestación, tendrán por supuesto libertad para sumarse a pie en igualdad de condiciones que el resto de las entidades, pero encabezar una marcha que grita Ni un paso atrás y simboliza la libertad y la igualdad de derechos del colectivo mientras se empodera a aquellos queque hemos alcanzado son cosas incompatibles. Desde las entidades que representan al colectivo LGTBI pedimos coherencia a los partidos”, defiende Uge Sangil, presidenta de la FELGTB.La presidenta de COGAM, colectivo LGTBI+ de Madrid,, asegura que “este año, en el que han aparecido partidos políticos en España con representación institucional que propugnan volver a atrás, a un país gris, sin apenas derechos civiles, encorsetado y punitivo con respecto a lo que creían conductas inmorales y reprobables, pensamos que es mejor dejar al activismo en primera línea de esta manifestación, no sin reconocer a los partidos que se han sumado a nuestro decálogo, expresándoles nuestro agradeciendo por su compromiso y negando la colaboración con esos partidos involucionistas”.En este sentido, García de Merlo destaca que “queremos que nuestros derechos se vean reconocidos en las leyes tal y como dicede acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los tratados internacionales ratificados por España, entre ellos, los que reconoce la Unión Europea al ser España un país integrante de la misma”.La manifestación el Orgullo saldrá a las 18.30 horas desde Atocha y finalizará a las 23.30 horas en la