El PP desautoriza a Díaz Ayuso: "No sólo no vamos a facilitar la investidura de Sánchez, la vamos a dificultar"

Publicada el 10/06/2019 a las 13:37 Actualizada el 10/06/2019 a las 14:08

La dirección nacional del Partido Popular desautorizó este lunes de forma muy contundente a su candidata a presidir la"No sólo no vamos a facilitar la investidura de Sánchez, la vamos a dificultar", dijo el secretario general de los conservadores,, en rueda de prensa. Sus palabras llegaban después de que la dirigente madrileña asegurara, en una entrevista concedida a Onda Cero, que no veía con malos ojos una abstención de su partido en la investidura del socialistasi eso significaba que el Gobierno de España no dependiese de los independentistas.No tiene esa vocación. Nosotros somos la alternativa", insistió García Egea al tiempo que ironizaba con que no creía que Pedro Sánchez fuese a nombrar al Partido Popular como "socio preferente".añadió.El secretario general del PP, que comparecía ante la prensa después de la reunión del Comité de Dirección del partido, dio a entender que la Ejecutiva del partido había pedido a Díaz Ayuso matizar sus palabras. Lo hizo al señalar que había hablado con la candidatade sus polémicas declaraciones en Onda Cero.Después de la citada entrevista, Díaz Ayuso, una dirigente de la máxima confianza de Pablo Casado, aclaraba que vería bien "cualquier decisión que se tome" al respecto. Porque su jefe de filasPese a que fue la propia candidata a lala que abrió esta crisis, en plena negociación de los pactos para las presidencias de las comunidades, ayuntamientos y el Gobierno, García Egea consideró que este es un debate que "le interesa claramente al Partido Socialista ".Que se centre en conseguir los apoyos para la investidura. El PP está donde le han puesto los españoles, que es en la oposición", subrayó.A 24 horas de que se constituyan las Mesas de las Asambleas de Madrid y Murcia, los conservadores creen clave que a la hora constituir los órganos de gobierno de las Cámaras se respete la "proporcionalidad".Sobre las negociaciones para el Ayuntamiento de Madrid -las votaciones son el sábado- el PP consideró que sería inverosímil que a Begoña Villacís la hiceran alcaldesa quienes la escrachearon en la fiesta de San Isidro.