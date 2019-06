Iglesias pide estar en el Gobierno de Sánchez e insinúa para Podemos carteras como Trabajo y Hacienda

Publicada el 10/06/2019 a las 11:56 Actualizada el 10/06/2019 a las 14:22

Como recoge Europa Press, el secretario general de Podemos,, ha señalado este lunes que el apoyo de Unidas Podemos para que Pedro Sánchez sea investido pasará por que la formación 'morada' esté en unocupando carteras que tengan que ver "con la aplicación de". Además, ha indicado que él se presentó a las elecciones para gobernar y espera que al igual que ellos "no podrán vetos a nombres propuestos por el PSOE", éste tampoco los ponga a los que Podemos proponga.En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Iglesias ha apuntado que no exigirán carteras de Estado sino aquellas que les permitan realizar "un diseño competencial" que asegure que determinadas medidas se aplican. En concreto, se ha referido a dos elementos: que en España se acabe con laPara nombrar a esas personas que asumirían esas carteras sociales,, y ha añadido que cuando "uno se presenta a las elecciones se presenta para gobernar". "Si alguien que encabeza una lista está dispuesto a quitarse de en medio, esa persona no debe ser nunca candidato. Me parecería una locura que Pedro Sánchez dijera que presenta a otro candidato a la presidencia que no fuera él", ha apostillado.