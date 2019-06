Publicada el 11/06/2019 a las 09:09 Actualizada el 11/06/2019 a las 10:43

Buenos días y bienvenidos a este minuto a minuto que realizamos encon todas las reacciones este martes de los diferentes partidos tras la triple cita electoral del 26M:(75 años), la edil con más edad, y(31 años), la más joven, presidirán la Mesa de Edad este sábado en el Pleno de constitución de la nueva Corporación, en la que casi la mitad de los ediles repetirán en el escaño. Carmena y Maestre repiten el tándem de hace cuatro años como las candidatas con más años en su DNI y la más joven, respectivamente. Sin embargo, Carmena ostentará ese título por poco tiempo, apenas unos días, porque está previsto que, si finalmente las derechas alcanzan un acuerdo, ella presentará su renuncia el lunes. Entonces el candidato más veterano en cuanto a años será Félix López-Rey (71 años), también de Más Madrid.El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ya se encuentran reunidos. Ambos tenían preparada una mesa redonda con dos sillas en una de las salas a disposición del Gobierno en el edificio ampliación delEl secretario general de Ciudadanos,ha asegurado sobre el escenario de pactos en el Ayuntamiento de Madrid que se está negociando que su candidata, aunque ha admitido que, por el momento,"No se puede decir que el PP se abra a esta negociación de momento, estamos negociando con nuestro socio prioritario. Estamos avanzando tanto en la Comunidad de Madrid, como en Murcia, como en Castilla y León", ha asegurado Villegas sobre la situación en el consistorio de la capital. "No renunciamos a que Villacís pueda ser alcaldesa", ha subrayado el dirigente naranja en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.El hasta ahora alcalde de Tarragona, el socialista, perderá la alcaldía después de que la asamblea del lunes deTarragona aprobara apoyar al candidato deen las elecciones municipales, Pau Ricomà. Según un mensaje en el perfil de Twitter de En Comú Podem Tarragona recogido por Europa Press, la votación de la asamblea arrojó que; cinco se abstuvieron y un voto estaba por facilitar un gobierno socialista. En las elecciones municipales, PSC y ERC empataron a siete concejales, pese a que los socialistas lograron más votos; Cs fue tercera fuerza con cuatro concejales; tres obtuvo JxCat, mientras que CUP y PP consiguieron dos concejales cada formación.La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid,, ha confirmado que hay un "preacuerdo" para la Mesa de la Asamblea de Madrid y ha advertido de que Ciudadanos tendrá que olvidarse del "asquito" que, al parecer, le produce la formación de Santiago Abascal porque este martes, se van a sentar a "firmar acuerdos". En una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, Monasterio ha indicado que a lo largo de esta mañana se van a sentar y entonces será cuando Ciudadanos pida "formalmente" a Vox sus votos para que el presidente de la Mesa sea el diputado, de la formación naranja.PP, Ciudadanos y Vox han llegado a un acuerdo para controlar la mayoría de la Mesa de la Asamblea de Madrid.se va a quedar con cuatro de los siete asientos de la Mesa. Ciudadanos acepta así la entrada de la ultraderecha a cambio de que PP y Vox apoyen a su candidato Juan Trinidad para presidir la Asamblea. Está previsto que la nueva Asamblea de Madrid se constituya al mediodía de este martes. El secretario general del PP,, confirmó en una entrevista en EsRadio que su partido ha llegado también a un acuerdo para controlar la Mesa de la Asamblea de Murcia. Los conservadores ven un avance importante pero aseguran que todavía quedan negociaciones para llegar a nuevos acuerdos o pactos de Gobierno.El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE,, abre este martes a lascon el secretario general de Podemos,, la ronda de contactos con los partidos mayoritarios para intentar sacar adelante su investidura. A lo largo de la jornada, se verá también con el presidente dey cerrará la ronda esa mista tarde con el líder del PP,Todas las entrevistas se celebrarán en el Congreso de los Diputados. Los contactos con losno los llevará a cabo Sánchez, que se apoyará para esta tarea en Adriana Lastra, José Luis Ábalos y Carmen Calvo, números dos, tres y cuatro del PSOE, respectivamente.Los negociadores de PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida de la reedición delhan puesto punto y final a última hora de este lunes una reunión de 13 horas en la sede de la coalición, sin cerrar la arquitectura definitiva del nuevo Consell y ya con el 99% del acuerdo programático. Las tres partes han quedado a lascon vistas a un acuerdo definitivo a 24 horas del debate de investidura del president de la Generalitat en funciones y líder del PSPV, Ximo Puig, en Les Corts, un plazo que se habían marcado para tener el acuerdo cerrado.El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha subrayado este lunes quey ha advertido que si finalmente no hay pacto no entregarán "un cheque en blanco" a los socialistas y no facilitarán su llegada a La Moncloa. "Haríamos el imbécil si los que somos progresistas no nos ponemos de acuerdo en un gobierno", ha subrayado el líder de la formación morada en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press a horas de reunirse con el jefe del Ejecutivo en funciones de cara a la negociación de investidura.