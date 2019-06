El 'trío de Colón' se garantiza la mayoría en los órganos de gobierno de las Asambleas de Madrid y Murcia

Publicada el 11/06/2019 a las 11:01 Actualizada el 11/06/2019 a las 11:15

¿Preludio del Gobierno en Madrid?

"Pactar en todos los sitios que podamos"

El secretario general del PP,ha confirmado que, que se constituyen este mismo martes. De esta forma, ha proseguido, esos órganos tendrán "mayoría de centro-derecha" y reflejarán el resultado de las elecciones del 26 de mayo."En principio las Mesas de los dos parlamentos tendrán mayoría deque no es sino el resultado del 26 de mayo", ha destacado García Egea en una entrevista en EsRadio, en la que ha aplaudido el acuerdo para que las Mesas "reflejen" el resultado de los comicios en dichas comunidades.Asimismo, García Egea ha señalado que Vox tendrá representación en estos órganos en Madrid y Murcia. ", ha asegurado, sobre la entrada del partido de Santiago Abascal en las Mesas.Al ser preguntado si ese acuerdo en las Mesa de la Asamblea de Madrid es un preludio de un acuerdo de gobierno en la comunidad, García Egea ha indicado que en aquellas plazas donde, "hace falta hacerlo" no solo en la mesa sino también en el Gobierno."¿Puede ser el preludio? Pues creo que vamos en el camino correcto, pero, ha enfatizado el dirigente del Partido Popular.García Egea ha afirmado quey ha añadido que eso antes el PP no podía hacerlo porque era la "única fuerza" en ese espectro. "Ahora que es posible hacerlo, vemos como la izquierda suele criticar al PP", ha criticado.El secretario general del PP ha subrayado que en este momento en "muchos lugares de centro-derecha pueden gobernar" y aplicar principios y"Todavía necesitamos asentar esta situación y ver si verdaderamente han entendido el mensaje de los Ciudadanos", ha agregado.García Egea ha subrayado que PP, Cs y Vox van a pactar "en todos los territorios" en los que puedan y ha añadido que el PP"Si podemos evitar que la izquierda gobierne desde Cuenca hasta Plasencia, vamos a hacerlo", ha apuntado.El número dos del PP ha señalado que las tres formaciones deben ir "para adelante" en sus pactos porque la izquierda, ha dicho, se deja "remilgos a un lago y pacta para eliminar al PP. Por eso, ha dicho que el centro-derecha no puede actuar con "complejos".Finalmente, ha asegurado que ahora "no pueden llegar de forma adecuada a todo el mundo" y ha subrayado que necesitan llegar con su mensaje "a muchos más sitios". También ha dicho que los partidos tienen pendiente ". "En la política también tiene que llegar esta cuarta revolución digital", ha apostillado.