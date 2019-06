La defensa de Junqueras avisa de que el Supremo "generará" con su sentencia "el Código Penal aplicable a la disidencia política"

Publicada el 11/06/2019 a las 11:38 Actualizada el 11/06/2019 a las 14:24

“Déficit" de organización “pretendido y buscado”

El juicio por el referéndum de independencia del 1-O encara sus últimas horas después de más de medio centenar de sesiones y casi medio millar de testigos. Si la semana pasada fueron las tres acusaciones –Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox– las que plantearon sus informes finales, este martes y miércoles han sido las defensas las que han puesto sobre la mesa del tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena sus conclusiones. Y sus exposiciones no han distado mucho de las ya escuchadas durante la primera sesión del juicio hace justo cuatro meses. Así, los letrados de los acusados han vuelto a dibujar el proceso como una suerte de. Por eso, han insistido en que los acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña durante aquél tenso otoño de 2017 distan mucho de los escritos de las acusaciones. “Aquí ha habido mucho ruido, estridencias, exageraciones…”, han criticado las defensas, que han insistido en que la única violencia “de la que se habla” se puede “contar con los dedos de las manos” y han asegurado que el juicio es “una oportunidad” para “devolver la pelota a la política”.Las defensas de los doce acusados en la causa 20907/2017 han llegado al Salón de Plenos del Tribunal Supremo con una misión: contrarrestar los duros informes finales expuestos la semana pasada por las acusaciones. A lo largo de todo el proceso, ni Ministerio Público ni la Abogacía del Estado se han movido un ápice del relato de los hechos y de los delitos atribuidos a los acusados. Así, el pasado miércoles el Ministerio Público insistió en el delito de rebelión al considerar que durante los cuatro meses que ha durado el juicio ha quedado demostrado quedurante aquellos meses, una situación “insurreccional” con “enfrentamientos y hostilidades” que los fiscales calificaron de “golpe de Estado” que buscaba “liquidar la Constitución de 1978”. Los servicios jurídicos del Estado, por su parte, señalaron que no se podía “considerar probado el elemento de la violencia” como “uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los acusados”.El primer abogado en intervenir fue Andreu Van den Eynde, que representa al vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y al exconseller Raül Romeva. El letrado ha arrancado su exposición lamentando elque ha sobrevolado todo el proceso. “Aquí ha habido estridencias, exageraciones e, incluso, alguna mentira”, ha señalado Van den Eynde, que ha recordado al tribunal que se está enfrentando a un “caso difícil” en el que el Supremo “creará derecho”. “[La sentencia] generará el Código Penal aplicable a la disidencia política. Se va a explicar qué respuesta penal tiene dar a una disposición en un Parlamento. Qué respuesta penal se va a dar a un tuit. Qué respuesta penal tiene una entrevista”, ha apostillado el letrado, que ha insistido en que este proceso, que ha definido como una “causa general” en la que se persigue una “ideología”, determinará “cuál es el enfoque que se tiene que dar a los derechos fundamentales”.Hechos estos apuntes, Van den Eynde se ha metido de lleno a desmontar las conclusiones de las acusaciones. Y, para ello, ha empezado aprovechando la brecha existente entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado. “Antes de que comenzarán a hablar las defensas ya había un desacuerdo monumental”, ha sostenido el letrado, que ha afirmado quecuando el Ministerio Púbico y los servicios jurídicos del Estado difieren sobre la rebelión y la sedición. Además, ha criticado que la Fiscalía haya realizado un “escaso o nulo descenso a la prueba” y ha señalado que “se ha difuminado la tesis esencial mantenida durante el juicio”, es decir, el papel de los Mossos d’Esquadra. En este sentido, ha apuntado que han acabado como “la prueba de cargo principal pero al mismo tiempo el motor de la rebelión”, en referencia al uso que hace el Ministerio Público de las advertencias que altos cargos del cuerpo policial autonómico a los responsables políticos sobre la posibilidad de que se produjeran choques o enfrentamientos durante la jornada de votación.El abogado aprovechó buena parte de sus casi dos horas de intervención para tirar por tierra los delitos de rebelión y sedición de los que se acusa tanto a sus defendidos como a los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn y a los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. “Todo es exageración, todo es ruido, y se manifiesta en el vocabulario: atrincherados, asedio, devastación… No les gusta la realidad, les gusta el ruido. Ese es el discurso de la acusación, sesgo y exageración”, ha recalcado Van den Eynde, que ha asegurado que “el ADN del movimiento independentista se basaba en la no violencia”. En este sentido, ha apostillado que “la única violencia” de la que se ha hablado: “Tres casos que son actuaciones reactivas a una situación tensional concreta de un colegio determinado efectuado por una persona aislada”. “La tesis de la violencia se construye sobre una falacia. Se cogen dos imágenes y se monta una categoría”, ha completado.Con esto puesto sobre la mesa, Van den Eynde ha recordado que el delito de rebelión se sostiene sobre un alzamiento público y violento. Sin embargo, ha señalado que todavía no tiene claro cuándo se produjo ese alzamiento: “¿Fue el 1-O? ¿Fue el 20-S? ¿Fueron las dos cosas?”. Además, ha apuntado que es necesario que éste “tiene que ser armado”, añadiendo que la clave del proceso es “cerrar la puerta a un posible uso autoritario de la rebelión”. “Ni hay violencia, ni está conectada, ni es idónea, ni está vinculada a la consecución de unos fines”, ha insistido el letrado, que ha añadido que se está confundiendo “la desobediencia y la rebelión” y ha recalcado la “imposibilidad” de la Fiscalía de “basar en razones y pruebas la pata de la violencia”. Tampoco ha considerado que los hechos tengan encaje alguno en el delito de sedición puesto sobre la mesa por la Abogacía del Estado. Por todo ello, ha dicho al tribunal que este proceso es unaAl abogado de Junqueras y Romeva le han sobrado diez minutos en su intervención, que ha cedido a Xavier Melero, abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn. El segundo letrado ha cogido el testigo de Van den Eynde y ha continuado desmontando la rebelión y la sedición nada más arrancar su exposición. Lo ha hecho tomando como referencia varios baremos que, según ha señalado, permitirían conocer “el nivel de entidad de la amenaza” durante aquél otoño independentista. En este sentido, ha recalcado que el Estado. Pero, ha continuado, “tampoco se activaron planes de contingencia” ni se reforzaron las infraestructuras críticas. “Esto habría sido un indicio de que la preocupación trasciende de lo normativo y entra en un terreno en el que el uso de la fuerza tiene relevancia”, ha sostenido Melero, que ha señalado que la “única trinchera” que está dispuesto a ceder es la de la “desobediencia”.Pero a lo que ha dedicado el abogado la mayor parte de su exposición ha sido a analizar el papel jugado por las fuerzas policiales. Melero se ha mostrado sorprendido por el hecho de que las acusaciones utilicen a los Mossos d’Esquadra como prueba de cargo y, al mismo tiempo, como una de las piezas fundamentales de la rebelión. Y ha insistido en que no hubo un “concierto” entre el Ejecutivo catalán y el cuerpo policial autonómico que trascendiese de la simple “solicitud de efectivos”. En este sentido, ha recordado que los Mossos fueron los únicos que presentaron, tal y como solicitó el fiscal, un “plan de actuación con cara y ojos” y ha querido dejar bien claro que es él el que viene a defender en el Supremo “a la policía”. “También a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Porque a la policía se le defiende dejando claro que la ineptitud de sus mandos y de los responsables políticos a la hora de elaborar un dispositivo que”, ha añadido.El letrado ha sido bastante contundente en este punto. Recurriendo a la declaración del que fuera secretario de Estado de Interior José Antonio Nieto, que intervino como testigo en el juicio, Melero ha señalado que la actuación que se puso en marcha no buscaba cumplir con el auto judicial e impedir la votación, sino que giraba alrededor del “propósito político de hacer ver que no había un referéndum homologable”. “Los policías que actuaron bien actuaron bien, pero”, ha proseguido el abogado de Forn, que ha hecho hincapié en que se intentó dar una “apariencia” de coordinación con los Mossos cuando en realidad lo que se pretendía era actuar de forma unilateral. Respecto a su cliente, ha dejado claro que el exconseller de Interior trasladó en todo momento al cuerpo policial autonómico que tendría que cumplir con las órdenes de Fiscalía y judiciales.