UGT no impartirá formación profesional y cerrará definitivamente el Instituto de Formación y Estudios Sociales

Publicada el 11/06/2019 a las 10:18 Actualizada el 11/06/2019 a las 10:55

Pide que los sindicatos reciban dinero por negociar convenios

en los próximos meses el, la fundación del sindicato dedicada a la formación profesional para el empleo, según afirma en una entrevista con el diario El Mundo el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, que precisa que UGT sólo hará formación sindical y que debe recuperar "el prestigio social".Fuentes de UGT han indicado a Europa Press que el proceso de liquidación del IFES se inició hace años, en tiempos de, con lo que la plantilla de este organismo es actualmente muy reducida. De hecho, a lo largo de los últimos años se han ido cerrando varias centros del IFES, como los de Castilla y León, Cantabria y Málaga (Andalucía)."No haremos más formación profesional, eso ya es una decisión tomada por el sindicato (...) Será un problema, pero yo creo que, subraya el líder de UGT.El Gobierno delaprobó en 2015 una reforma de la formación profesional que relegaba el papel de sindicatos y patronal en esta materia a la detección de las necesidades de formación y abría la gestión directa de los fondos y--financiada con cuotas, fondos públicos y europeos-- a la libre concurrencia.Dicha reforma, que no contó con el acuerdo de los agentes sociales, tenía por objetivoy dotar al sistema de mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude, como los detectados en Andalucía, según las explicaciones que dio el Gobierno por aquel entonces.pero en los próximos meses cerraremos el IFES. Me duele porque han pasado miles de personas por los centros de formación", subraya Álvarez en la entrevista con El Mundo.Desde hace años, tras la aprobación de la reforma de la formación profesional, UGT, según las fuentes consultadas. El sindicato se financia con las cuotas de los afiliados, pero va a plantear al Estado que pague a las organizaciones sindicales por negociar los convenios colectivos de todos los trabajadores."Se nos obliga por ley a negociar convenios para todos y alguien tiene que pagarlo, no sólo los afiliados. Es un coste importante., explica Álvarez.Esta idea no es nueva. Losya la plantearon hace algunos años, pero de las palabras del líder de UGT se desprende que se va a insistir ahora en ello.Álvarez precisa al respecto que en Alemania sólo se aplican los convenios a los afiliados sindicales, mientras que ende la masa salarial de todo el país va a las organizaciones empresariales y sindicales."En España, durante la crisis, ha habido cierto caos y hemos estado noqueados. Somos austeros y a veces nos hemos apretado más de lo razonable. Pero nos jugábamos el futuro., asegura el dirigente sindical.