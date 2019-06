Junqueras pide en su turno de última palabra que se devuelva "la cuestión al terreno de la buena política"

Publicada el 12/06/2019 a las 16:31 Actualizada el 12/06/2019 a las 19:01

Con los informes de conclusiones finales de las tres acusaciones –Fiscalía, Abogacía del Estado y el partido de extrema derecha Vox– y las defensas puestos ya sobre la mesa del tribunal que preside el magistrado, los acusados por los delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos relacionados con el referéndum del 1-O se han encargado de poner este miércoles punto y final a un proceso que arrancó en el Supremo hace exactamente cuatro meses. El tribunal concedió a todos ellos 15 minutos para que pudieran expresarse en el turno de última palabra. El primero en hacerlo ha sido el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, que ha asegurado que es necesario que se devuelvay del “diálogo”, porque “hablar y escuchar es la base del entendimiento”.Junqueras no ha agotado todo el tiempo que tenía para su alegato final. En pocos minutos, ha querido dejar claro en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo que sus convicciones siempre han sido, señalando que las comparte con todos aquellos que “creen que defender la república desde un parlamento no puede constituir delito”. Pero, ha añadido, siempre “desde el respeto a las libertades y los derechos humanos”. “Cualquier político comete errores, pero siempre he evitado esa mala política que niega el dialogo, la negociación y el acuerdo. Lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la buena política, de donde no debería haber salido, del diálogo, de la negociación y del acuerdo”, ha concluido.Tras Junqueras ha tomado asiento frente al tribunal el. El exconseller de Asuntos Exteriores sí que ha aprovechado cada segundo de su turno de última palabra. Durante el tiempo que ha durado su intervención, el político independentista ha señalado que la única solución que existe ante la crisis territorial en Cataluña “se llama política”, añadiendo que pase lo que pase seguirán “con la mano tendida”. Romeva, que ha apuntado que siempre defenderá que el ejercicio a la autodeterminación se tiene que hacer sin violencia, ha reprochado las “exageraciones y tergiversaciones” de las acusaciones que han buscado “escarmentar y castigar una ideología”. “Se ha querido construir un marco mental fundamentado en el odio a España, contra lo español”, ha continuado el exconseller, añadiendo que eso es tanto “falaz” como “irresponsable”. “El odio solo engendra más odio y alimenta a quienes viven de él”, ha resaltado Romeva.También sobre la necesidad de aplicar el camino político se pronunciaron los exconsellers. “Sólo desde el diálogo resolveremos el conflicto político que tenemos planteado”, han señalado los dirigentes independentistas, que han lamentado que desde el Gobierno central siempre se les ofreció “silencio y desprecio”. “Las realidades políticas un político las debe afrontar. No se pueden ignorar, prohibir o castigar”, ha apuntado durante su intervención el exconseller de Presidencia, lamentando a renglón seguido que “la política en mayúscula y el derecho penal como última ratio” hayan “pasado a mejor vida” y defendiendo que el 1-O no había “murallas humanas” sino “montañas de dignidad”. “Los fuertes pactan, los débiles imponen”, ha señalado Rull, que se ha sentado frente al micrófono acompañado solamente de un reloj que le ha servido como cronómetro para no rebasar el límite establecido.