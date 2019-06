Publicada el 12/06/2019 a las 21:09 Actualizada el 12/06/2019 a las 21:50

En el último segundo del último minuto, una vez evidenciado que es imprescindible para una mayoría, Vox levantó el pulgar. Habrá presupuesto en Andalucía, convertida en una casilla más del tablero negociador, con epicentro en Madrid. El grupo ultraderechista retiró su enmienda a la totalidad de los presupuestos de 2019 de la comunidad autónoma de Andalucía, la más poblada de España, que hasta ahora viene caminando con los presupuestos de 2018, salidos de un gobierno del PSOE. Vox no ha sometido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), a la humillante derrota de la devolución de los presupuestos. Ahora bien, hay un precio. Un precio político que PP y Cs tienen ahora que pagar en la negociación de las enmiendas parciales antes del debate de totalidad del 17 y 18 de julio. Queda un mes por delante para pasar el presupuesto andaluz, de 36.495,5 millones, por el filtro ultraderechista de Vox, queEl portavoz de Vox, Alejandro Hernández, afirmó durante el debate de las tres enmiendas a la totalidad del presupuesto –la de Vox, la del PSOE y la de Adelante Andalucía– que la retirada de la suya se producía después de dar por aceptadas por el Gobierno de PP y Cs exigencias como estas: laun órgano ad hoc para coordinar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de “inmigración irregular”, un término que –se ufanó Hernández– estará recogido en la ley de presupuestos por primera vez; medidas y líneas económicas de apoyo para paliar los “problemas con la inmersión lingüística” de las familias en Cataluña de origen andaluz, para el caso de que los alumnos tengan “problemas para aprender castellano”;otro término que –dijo el portavoz de Vox– se recogerá en los presupuestos, aunque de 2020; restricciones a las subvenciones a las “mal llamadas asociaciones memorialistas”, que no podrán dedicar más de un 20% del dinero a los gastos de funcionamiento, lo cual viene a sembrar la sospecha sobre cómo lo hacen ahora.Hernández aludió a un acuerdo alcanzado “ayer” con el Gobierno de PP y Cs., que es “de los dos”. La reacción tras la intervención de Sergio Romero, portavoz de Cs, disipó dudas., le dijo a Hernández Sergio Romero. El consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), tampoco hizo la menor alusión crítica a las medidas expresadas por Hernández, que también dijo desde la tribuna que su objetivo a medio-largo plazo es “suprimir” el Parlamento andaluz.El acuerdo será firmado este jueves en el Parlamento. Fuentes del Gobierno señalaron que los firmantes serán, consejero de Hacienda (PP), y el portavoz de Vox,, y subrayaron que su contenido concierne a todo el Ejecutivo, es decir, también a Ciudadanos., en el que ya trabaja la Consejería de Hacienda. Su firma apunta a un largo periodo de estabilidad en el Gobierno andaluz, aunque nadie se confía, dada su permeabilidad ante las tensiones de la política nacional.Vox también forzó medidas, aunque de menor calado político, en cuanto a “regeneración” democrática, recorte de “ administración paralela ” –término que sigue apareciendo en todos los acuerdos sin que nadie se moleste en concretar su alcance–, ayudas a municipios turísticos, apoyo al medio rural... Pero. Eso sí, desde el Gobierno se apresuraban tras el debate a recalcar que las ayudas contra la violencia de género no se recortan, ni se suprime el término “violencia de género”, que ahora convivirá con “violencia intrafamiliar”., por lo tanto también una victoria política.Vox, que irrumpió en las instituciones españolas a través del Parlamento andaluz con 12 diputados tras las elecciones del 2 de diciembre, quiso utilizar esta plataforma como base para coger impulso durante las campañas del 28A y el 26M. Su comportamiento no dejaba lugar a dudas: muchas iniciativas propagandísticas para marcar perfil radical en temas de fuerte carga política y elevada capacidad de generar titulares –la patria, el género, la memoria, la inmigración, los toros– y acuerdo en lo sustancial con el PP y Ciudadanos en los temas fiscales, económicos , educativos y sanitarios. Los cargos públicos andaluces rechazaban invitaciones a programas de debate y hacían lo posible para seguir un guión dictado en Madrid.El problema fue que tanto en las elecciones generales primero como en las autonómicas, municipales y europeas después. Es más, en ninguna de las elecciones autonómicas celebradas, ni las valencianas el 28A ni las de otras 12 comunidades el 26M, alcanzó el partido ultraderechista, ni aun siendo ya un fenómeno político omnipresente, el porcentaje de voto que se anotó en Andalucía cuando todavía era una inmensa incógnita sin prueba de fuego electoral. El 10,97% andaluz resultó no ser su suelo, sino su techo Con estos números sobre la mesa y en medio de un enorme proceso negociador que abarca las esferas municipal autonómica , Vox cambió el paso en Andalucía y se situóTras el acuerdo de la mesa del Parlamento, tras votar sí a la investidura y sí a su bajada de impuestos, tras sumarse al acuerdo para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria que antes de las elecciones quería suprimir, Vox abandonó su perfil de socio revoltoso pero, a la hora de la verdad, disciplinado . Su puñetazo en la mesa se produjo con el anuncio y posterior presentación de una, por considerar que no suponía un “cambio” con respecto a los que hubieran podido hacer “los socialistas”. El órdago, lanzado el 4 de junio y mantenido hasta este miércoles, ha mantenido la incertidumbre y el protagonismo en Vox durante ocho días.Finalmente, este miércoles Vox ha retirado su órdago. Eso sí, tras