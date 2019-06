La JEC cita el lunes a los eurodiputados para acatar la Constitución y sin ese trámite no dará el acta a Puigdemont

Publicada el 13/06/2019 a las 19:32 Actualizada el 13/06/2019 a las 19:56

Es la JEC quien comunica a Estrasburgo quién se entera

Y que el acatamiento sea válido

La(JEC) ha citado a las doce del mediodía del próximo lunes a los 54 eurodiputados elegidos en las elecciones del pasadopara proceder al acto de promesa o juramento de la Constitución y ya ha avisado al expresidente de la Generalidad de Cataluña,, de que, sin ese trámite, no podrá recoger el acta que le abra las puertas del Parlamento Europeo.En una resolución aprobada este jueves y recogida por Europa Press, la JEC ha procedido a la atribución de los 54 escaños que se eligieron en los comicios del 26 de mayo y a la proclamación de los candidatos electos. Y como establece el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), ha convocado a los 54 eurodiputados electos el próximo lunes a las 12 del mediodía para que presten juramento o promesa de acatamiento a laante la Junta Electoral. Este acuerdo será publicado este viernes en el(BOE), y ya ha sido notificado a los representantes de las candidaturas, para que lo trasladen a los interesados.Ahora bien, tanto el abogado,, representante legal de Carles Puigdemont y de, como su coalición,(Junts), solicitaron también que les fuera remitida "de inmediato" el acta de proclamación de los electos al Parlamento Europeo, con copia certificada, para poder entrar en la Cámara de Estraburgo. Sin embargo, la JEC niega la petición a los dos independentistas huidos a Bélgica, pues recuerda que "la credencial se expide una vez que el candidato electo ha prestado juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, conforme establece el artículo 224.2 de la LOREG". "La Junta Electoral Central comunicará al Parlamento Europeo la relación de diputados electos que hayan cumplido el requisito de prestación de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, y lo hará en el momento en que se produzca dicho acatamiento", ha señalado.Por su parte, el presidente dey cabeza de lista de la coalición, preso en Soto del real y pendiente de sentencia en la causa del procés, sigue pendiente de que el Tribunal Supremo decida si le da permiso para acercarse el lunes al Congreso a cumplir con ese trámite del acatamiento.Por otro lado, en una resolución dictada el pasado lunes, laya dejó claro que, con arreglo al artículo 108.8 de la Ley Electoral y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no valdráde acatamiento de la Constitución, sino que solo pueden "reputarse válidas" aquellas "que expresamente manifiesten la voluntad incondicionada de acatar la Constitución". Así contestó el organismo arbitral a la consulta planteada por los representantes de las entidades de Impulso Ciudadano Aixeca't Levántate para saber si la fórmula de acatamiento promovida por la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) para la sesión constitutiva de los ayuntamientos de este sábado es o no compatible con el artículo 108.8 de la Ley Electoral."Por expresión democrática de la voluntad ciudadana, manifiesto el firme compromiso con los valores de la república catalana y declaro que continuaré trabajando en la construcción de una Cataluña políticamente libre, socialmente justa, económicamente próspera y territorialmente equilibrada", reza el texto que propone la AMI para la toma de posesión de los concejales. En la reciente sesión constitutiva del Congreso, la decisión de validar o no el trámite quedó en manos de la presidenta de la Cámara, la socialista, que dio por buenas todas las fórmulas empleadas al considerar que, aunque algunos diputados mencionaran a los presos políticos, la república catalana o incluso el planeta, no cuestionaban el acatamiento de la Constitución.