Vox compartirá grupo en la Eurocámara con el partido flamenco que apoyó a Puigdemont

Publicada el 13/06/2019 a las 17:41 Actualizada el 13/06/2019 a las 17:55

Vox ha anunciado este jueves que susse integrarán en la Eurocámara en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, en el que también se integran los polacos de Ley y Justicia, los tories británicos y, entre otros, la(N-VA) que ha arropado en Bélgica al expresidente catalán Carles Puigdemont.El partido liderado por Santiago Abascal presentó este miércoles suen este grupo, según ha anunciado en un comunicado en el que dice que compartirá trabajo con partidos "de amplio espectro" caracterizados "por la defensa del orden constitucional y la soberanía de los Estados miembros frente a las intromisiones de las instituciones comunitarias, tantas veces abusivas y cuestionables". Aunque Vox no detalla cuáles son esas formaciones, hasta ahora en el grupo de Conservadores y Reformistas ha estado presente el partido ultraconservador del Gobierno de Polonia, al que Bruselas ha abierto expediente por reformas que considera que pueden poner en riesgo el Estado de derecho en el país.También han formado parte del grupo los nacionalistas flamencos de la N-VA, un partido nacionalista flamenco que consiguió ser la fuerza mayoritaria en Bélgica ypara poder entrar en 2014 en el Gobierno federal del liberal francófono Charles Michel. Algunos de sus miembros arroparon abiertamente al ex presidente catalán, que huyó a Bélgica en 2017 para evitar ser juzgado por intentar la independencia de Cataluña. Fue el caso del ahora ex ministro del Interior, Jean Jambon; del ex secretario de Estado de Migración y Asilo, Theo Francken y del propio presidente del partido, Bart de Weber.De hecho, el primer ministro belga tuvo que desmarcarse en varias ocasiones de las manifestaciones de Francken, que llegó a hablar de. El Gobierno de coalición acabó cayendo el pasado diciembre por el rechazo de la N-VA al pacto migratorio dela ONU.En este sentido, sin citar directamente a las formaciones, Vox sí asegura haberde que los partidos que lo integran, "sin excepción", no interferirán "en el orden constitucional, la integridad territorial y la soberanía de los Estados miembros"."El Grupo CRE se ha comprometido también con el respeto aen aquellas cuestiones centrales de nuestra propuesta: España, la defensa de nuestro mundo rural y las tradiciones culturales o la promoción de la identidad cristiana de Europa", asegura.Con esta alianza, los tres eurodiputados de Vox –Jorge Buxadé, Mazaly Aguilar y Hermann Tertsch– anuncian su intención de trabajar por una reforma de las instituciones comunitarias para "frenar las aspiraciones federalistas de otros grupos de izquierda e incrementar la vida democrática y transparente de la Unión Europa".Vox también se estrena en el Parlamento Europeo con la voluntad de "y la promoción de las libertades individuales y familiares más elementales y que están amenazadas en Europa por el consenso socialdemócrata".En cualquier caso, Vox asegura que un "" de su actividad en Europa será la defensa de "la unidad, la seguridad y la dignidad" de España y combatir a todos aquellos que puedan "atacar o menospreciar" su orden constitucional "y unidad y soberanía".Según asegura, el copresidente del grupo,ha remitido una carta a la delegación de Vox en el Parlamento Europeo en la que menciona "el respeto a la integridad constitucional, democrática y soberana y a la independencia de los Estados miembros" como "valor fundamental" de la acción del Grupo CRE.Además, Vox apunta que afirma que los integrantes del CRE "no participan ni promueven,, actividades que cuestionan la política interior, la Constitución, o la integridad soberana de otro Estado miembro".