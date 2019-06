Publicada el 13/06/2019 a las 19:57 Actualizada el 13/06/2019 a las 21:36

El socialista,, ha sido investido este jueves president de lacon los 52 votos del PSPV, Compromís y Unides Podem, dos más de los necesarios para la mayoría absoluta, y con 46 votos en contra de PP, Ciudadanos (no estaba Emigdio Tormo) y Vox. Puig revalida así su cargo, de la mano del, tras un debate de investidura que se ha prolongado durante dos días en Les Corts Valencianes y que ha concluido con la votación a las 18.27 horas.Puig, que se convirtió en el sexto presidente valenciano el 25 de junio de 2015, se ha abrazado con, ante los aplausos de la bancada en pie del Botànic, a los que ha correspondido. La toma de posesión será el domingo a las 12.00 horas. En su último discurso desde la tribuna, ha agradecido a los grupos sus intervenciones y, "en términos generales, el respeto", más allá del hecho de que "la democracia tiene distintas miradas". "Quiero convocarlos a un proyecto inclusivo de Comunitat Valenciana en la que nadie se quede al margen y bajo los principios de igualdad, libertad y convivencia. Ahí creo que nos podemos encontrar en muchos momentos. Ha sido un debate intenso, pero creo que empieza una legislatura en la que podremos hacer un proceso profundo de transformación y mejora de esta comunidad", ha señalado.También ha tenido palabras específicas para los grupos Socialista,, por "su voluntad de continuar trabajando juntos y mirar al futuro con esperanza" tras haber demostrado estos cuatro años ser capaces de "gobernar desde la diversidad y conseguir el éxito".Una vez levantada la sesión han comenzado losen la parte izquierda del hemiciclo. Han sido especialmente efusivas las muestras de cariño entre los que han sido consellers en el primer Consell del Botànic. Los diputados de PSPV han permanecido dentro del hemiciclo, con gestos evidentemente felices, mientras los diputados de la oposición lo han abandonado, traslas felicitaciones de algunos populares al nuevo presidente. Ya en los pasillos, el president se ha fundido en un emotivo abrazo con su director de gabinete,, y visiblemente emocionado ha recorrido un pequeño pasillo que le han hecho diputados socialistas entre aplausos.Tras ello ha comparecido brevemente ante los medios, agradeciendo la confianza depositada en él y resaltando que "es un honor representar a los valencianos, no hay honor más grande para un valenciano que ser presidente". Por ello, ha asegurado que intentará asumir ese reto "con toda la dignidad y emoción que exige el cargo". Se ha mostrado convencido de que la democracia irá aumentando su calidad esta legislatura hacia una sociedad "más igualitaria, más inclusiva" y conseguir así entre todos un espacio de libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras iban en línea con las pronunciadas en su última intervención desde la tribuna, en las que ha agradecido a los grupos sus intervenciones.La toma de posesión será el domingo a las 12 de la mañana y el propio Puig ha indicado a la salida, al ser preguntado al respecto, que no sabe si estará presente el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.