Directo | Génova asegura que sólo habrá consejeros de PP y Cs en la Comunidad de Madrid: "En ningún caso un tripartito"

14/06/2019

▶ “Nuestra propuesta para los Gobiernos municipales es previsible y transparente: Gobiernos moderados de centroderecha en coalición con Ciudadanos donde sea posible”. @JavierMaroto en @elprogramadear #AR14Jn pic.twitter.com/lPMhEOrgsa — Partido Popular (@populares) 14 de junio de 2019

VÍDEO | @ivanedlm, ironiza sobre la propuesta de Ciudadanos en Madrid de alternar la alcaldía: "Si se divide la alcaldía a nosotros nos tocaría 8 meses, hemos calculado"https://t.co/Xsdgxt0Rvg pic.twitter.com/STa8lEFKxH — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) 14 de junio de 2019

Buenos días y bienvenidos a este minuto a minuto que realizamos encon todas las reacciones este viernes de los diferentes partidos tras la triple cita electoral del 26M:Génova asegura queEl vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, haen una entrevista para Telecinco. "" barajan la posibilidad de "", sino un "" en coalición entre los conservadores y la formación naranja. "Ese es el modelo que hemos explicado a ambas formaciones y es el modelo con el que concurriremos a la investidura de Isabel Díaz Ayuso", ha manifestado.afirma queha caído en el "" y no ha dudado en "". La secretaria general del PSOE andaluz se ha expresado así en declaraciones a Canal Sur Radio, preguntada por el acuerdo de gobernabilidad de "" que han anunciado PP-A y Cs. La expresidenta de la Junta ha indicado que hay una voluntad clara de ambas formaciones por "repetir" y replicar el pacto del Gobierno de la comunidad.considera que "no hay ninguna posibilidad" de que Manuela Carmena continúe como alcaldesa y se muestra, candidato del PP a la Alcaldía. Lo justifica así porque, cree, esas formaciones se enfrentarían a una "enorme dificultad" a la hora de explicar a los ciudadanos por qué sigue gobernando la izquierda en la capital. "No contemplamos ninguna otra opción que no sea la de cuatro años de gobierno de PP con Cs en el Ayuntamiento de Madrid con José Luis Martínez-Almeida como alcalde.", ha asegurado el vicesecretario de Organización de los conservadores en una entrevista en Telecinco.este viernes de nuevo para intentar buscar una un día del Pleno de investidura. Las negociaciones entre ambas formaciones se han estancado esta semana a la hora de decidir qué candidato se queda al mando del Consistorio, si el conservadoro su homóloga en Cs,Pese a que la formación naranja propuso ayer al PP, la alternativa fue rechazada de plano por los conservadores madrileños, que no barajan otra posibilidad que no incluya a Almeida como alcalde.Larefrenda con un 90% de los votos el. Las bases le han dado el visto bueno con vistas aen las instituciones locales y forales de Euskadi., fundador de Ciudadanos, insta aen una carta publicada en El País (Querido Albert) a buscar un gobierno coherente y estable de la mano del PSOE. "Cs fue clave para enfrentarse al golpe de Estado en Cataluña, ahora es[...] Si rectificas pierdes credibilidad, en los últimos meses has dicho hasta la náusea que. Pero muchos votantes de tu partido, y también de otros, creen que este país necesita un Gobierno sólido y si Cs contribuye a ello olvidarán esta desgraciada campaña.", defiende el catedrático en el artículo. Aunque comienza defendiendo los logros de Rivera y su pronta madurez cuando tomó el liderazgo de la formación naranja, en la carta se muestra, en su afán de anteponer los "intereses de partido" a los del Estado: "No entiendo que ahora nos falles, Albert, que nos falle Cs, que el".rechaza de plano laen dos años para Almeida y dos para Villacís. El diputado y portavoz de Vox en el Congreso lo ha manifestado así, en tono irónico, en una entrevista en la SER: "Si se reparte por turnos nos tocaría ocho meses, hemos calculado".