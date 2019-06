El responsable del examen de Filosofía en la selectividad gallega pide "perdón" por un error que llevó al aplazamiento y la repetición de la prueba

Publicada el 14/06/2019 a las 21:37 Actualizada el 14/06/2019 a las 21:50

El director del grupo de trabajo de Filosofía y responsable de la pruebas de esta materia en la selectividad gallegapor el error que ha obligado a aplazar y repetir el examen este viernes y ha avanzado queante la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), según informa Europa Press.En declaraciones a Europa Press, el profesor Alberto Sucasas ha trasladado su "sorpresa mayúscula" cuando tuvo constancia de los problemas registrados durante el examen, y ha asegurado que en los "cinco o seis años" que lleva al frente de este grupo ha realizado "una revisión concienzuda, reiterada y minuciosa" de los cuestionarios antes de entregarlos. "Me pareció increíble que esto hubiera ocurrido.", ha señalado. A pesar de ello, ha insistido en que su "preocupación fundamental" es "el daño hecho a los alumnos, familias y al prestigio" de su disciplina, y ha querido trasladar una petición sincera "de perdón". "y desde luego no era mi intención provocar esa perturbación".Por este motivo, el profesor de la Universidade da Coruña y escritor ha avanzado que presentará su dimisión de sus responsabilidades al frente del grupo, una intención que ya ha transmitido "oralmente". La prueba, inicialmente prevista para las 11 de la mañana,tras comprobar que los contenidos del examen no se correspondían con las bases que la Comisión Interuniversitaria de Galicia había elaborado y remitido previamente a los centros educativos para preparar las pruebas. Ni el examen principal ni el de reserva se ajustaban a los criterios elaborados por el grupo de trabajo de la asignatura, y fue necesario elaborar un nuevo cuestionario para repetir la prueba durante la tarde, pudiendo celebrarse finalmente a las cuatro de la misma.