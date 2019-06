Sindicato de Estudiantes denuncia la 'ley mordaza' tras las multas de más de 2.000 euros por utilizar megafonía en la manifestación del 8M

Publicada el 14/06/2019 a las 17:13 Actualizada el 14/06/2019 a las 17:44

Tres multas que ascienden a 2.000 euros

El Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas han exigido la, María Paz García, y han amenazado con convocar unaal principio del curso escolar, después de que tres de sus integrantes fueran multadas por "desobediencia grave a la autoridad" durante la manifestación del pasado 8 de marzo en Madrid por el Día Internacional de la Mujer, según informa Europa Press."El Gobierno depor participar en una manifestación del 8 de marzo con un vehículo con megafonía", ha asegurado la secretaria general del Sindicato de Estudiantes , Coral Latorre, tras mantener una reunión con la delegación del Gobierno en Madrid.En este sentido, Latorre ha criticado al presidente del Gobierno en funciones por "llenarse la boca" durante la oposición cony luego no realizar "ninguna realidad concreta" para retirarla. "Se escudan en ella para multar a organizaciones combativas y no vamos a permitirlo", ha sentenciado.En su opinión, la reunión que han mantenido el Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas con la Delegación del Gobierno en Madrid ha sido "absolutamente bochornosa" porque, a su juicio, "no tienen ningún tipo de intención de llegar a ningún acuerdo". "Se han escudado en defender la posición y la declaración de la Policía Nacional, defendiendo esa actitud. Entendemos que esto es absolutamente bochornoso", ha subrayado Latorre, quien ha incidido en que no van a permitir "que esta actitud quede impune y siente un precedente que luego sea utilizado".Para la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, detrás de estas sanciones hay "una intencionalidad política" porque, en sus palabras, al PSOE "no le ha gustado nada" que Libres y Combativas "haya convocado el 8M o salido a las calles contra la sentencia de La Manada."Hemos denunciado quey de declararse el Gobierno más feminista de la historia de España pero no llevar a la práctica ninguna realidad que mejore las condiciones de vida de las mujeres. Es escandaloso", ha señalado Latorre.Las multas a los tres miembros del Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas, según ha asegurado Latorre,y que tiene detrás "una intencionalidad política". La Delegación del Gobierno explicó en un comunicado que ha incoado los expedientes como consecuencia de tres actas de denuncia extendidas por agentes de la Policía Nacional por presunta infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad ciudadana, que se refiere a la resistencia y desobediencia a la autoridad.Los hechos que motivaron las denuncias tuvieron lugar en la Glorieta del Emperador Carlos V de Madrid, al inicio de la manifestación del pasado 8 de marzo. La Delegación explica que los agentes de la Policía Nacional acudieron a la llamada de la Policía Municipal de Madrid porde la manifestación.Tras comprobar que "efectivamente" el camión no contaba con la autorización para circular en el cuerpo de la manifestación, los agentes denegaron el acceso del vehículo "por razones de seguridad y así lo comunicaron a los interesados". "Esto representa un ataque a losPara defender esos derechos estamos muy inclinados en hacer realidad una huelga general estudiantil a principio de curso", ha afirmado la coordinadora estatal de Libres y Compativas, Ana García, al finalizar la reunión con la Delegación.