Suspendida una manifestación en Madrid en protesta por el tren a Algeciras por no tener billetes para volver

Bajo el lema Un tren de altas prestaciones para el Campo de Gibraltar, lahabía convocado unapara este domingo ante la sede delque se dan en la(Cádiz), como recoge Europa Press. Lade tren para volver de Madrid el mismo domingo ha hecho queSegún han explicado desde la plataforma, el problema lo han encontrado cuando han solicitado billetes para poder viajar el mismo domingo de Madrid a Algeciras, ya que los trenes estaban llenos. Esa circunstancia hace que muchas personas no puedan desplazarse para la concentración, ya que, teniendo en cuenta que al día siguiente es laborable.Aunque para desplazarse hasta Madrid existen otras vías como ir desde Málaga en AVE, los integrantes de la plataforma piensan que su destino es el propio Algeciras, que es donde se encuentran los problemas en la línea ferroviaria.Cabe recordar que desde la plataforma ante los problemas en la línea habían señalado que "no solo que el tren es del siglo pasado, sino que el tren de altas prestaciones prometido no se va a ver". "La sociedad lo está sufriendo ahora, pero ya se advertía de que esto podía ocurrir dada la antigüedad de las instalaciones, tanto de las vías como de los trenes", habían afirmado.