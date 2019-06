Las pruebas de que Bordas es coordinador de Vox en Sevilla pese a que ahora Espinosa lo niegue

Publicada el 14/06/2019 a las 13:45 Actualizada el 14/06/2019 a las 14:24

info Libre

info Libre

info Libre

info Libre

info Libre

, portavoz de Vox en el Congreso, ha afirmado este viernes en Hoy por Hoy, de la Ser, que elque en Sevilla desempeña, " no existe ". Pero es la propia dirección provincial del partido la que. Ángel Bordas, en conversación telefónica con este periódico el miércoles, también lo hizo. Y aparece así identificado en los canales oficiales del partido durante la campaña electoral de las elecciones municipales.En conversación telefónica con este periódico el miércoles,. Así ha venido apareciendo en los medios habitualmente (ver aquí en un medio de ámbito estatal y aquí en otro de ámbito local). Es más, en conversación con, Bordas señaló que ostentaba el cargo desde después de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.Así fueron las preguntas y respuestas:– ¿Desde cuándo eres coordinador de Vox en la ciudad?– Pues yo soy coordinador desde hace no sé si seis meses, ocho meses, después de las autonómicas.– Reciente.– Sí, no llevo mucho tiempo.– ¿No has ido a cargo público, lo que hubiera tenido sentido siendo coordinador local?– Sí, podía haber ido, pero decidí que no quería que me tomaran como un arribista. Yo soy de ideales, no de cargos.Un portavoz de la dirección andaluza aseguró este jueves, después de quecomunicara su intención de publicar un artículo sobre la trayectoria de Bordas, que cuando terminó la campaña de las municipales dejó de realizar las labores de "coordinación" que había desempeñado antes del 26M como "afiliado colaborador" y que no tiene ni ha tenido cargo orgánico. Preguntado por la identificación de Bordas como coordinador en el propio Twitter de Bordas –ya lo ha borrado– y en los canales de Facebook Twitter del partido,A las 17.51 de este jueves,–tras intentar un contacto telefónico sin éxito– se dirigió por correo electrónico a la cuenta oficial de Vox en la provincia de Sevilla y a la cuenta de prensa de Vox a nivel estatal y preguntó sobre el cargo de Bordas. La respuesta llegó a las 18.47 desde la cuenta de Sevilla, con copia a la estatal: "Buenas tardes,. Atentamente, Graciela Conforto, Vicesecretaria de afiliados y simpatizantes".aún mantuvo una conversación más con un dirigente de Vox en Andalucía, que aseguraba con carácter oficial que Bordas había ayudado al partido a penetrar en "los barrios", realizando una tarea encomiable, pero que no tenía "cargo orgánico". No explicaba por qué el propio Bordas así se identificaba, ni por qué había hecho lo propio el partido en sus canales oficiales, ni por qué la formación en Sevilla lo había confirmado ese mismo día.La oficina de prensa dea nivel estatal, a pesar de ser requerida con insistencia. Desde hace meses, Vox estatal no responde a las preguntas de