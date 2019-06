Directo | El candidato de Compromís, Joan Ribó, reelegido alcalde de València

Publicada el 15/06/2019 a las 10:56 Actualizada el 15/06/2019 a las 13:03

Hemos llegado a un acuerdo con @begonavillacis y Ciudadanos para que el cambio que demandaron los madrileños el 26 de mayo llegue a la ciudad de Madrid. Enhorabuena a todos. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 14 de junio de 2019

Este sábado se celebra la sesión constitutiva de los ayuntamientos de toda España. Losque salieron elegidos en las elecciones municipales del 26 de mayo se reunirán a lo largo del día para elegir a losde los próximos cuatro años. En cada pleno municipal se producirá una sola votación y será elegido quien logre la mayoría absoluta de votos. Si ninguno lo consigue, será directamente proclamado alcalde el concejal que encabece la lista con mayor número de votos en las elecciones y en caso de empate, se resolverá por sorteo.Puedes seguir aquí el minuto a minuto depara seguir la jornada de constitución de los ayuntamientos:El candidato endel PP, Ramón Fernández-Pacheco, ha sido investido este sábado alcalde de la capital con el apoyo de concejales de Vox y Ciudadanos (Cs), por lo que ha alcanzado la mayoría absoluta sumando a los 13 votos de su partidos los dos de Vox y los dos de la formación naranja.El candidato del PP, José Ballesta, ha sido proclamado alcalde decon mayoría absoluta gracias a sus 11 concejales y cuatro de Ciudadanos, que suman 15 de los 29 que componen la corporación.El vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto, ha anunciado que su formación iniciará este mismo domingo los trámites para unacon los conservadores. Así lo ha señalado a través de su cuenta de Twitter, y después de que De la Rosa, cuya candidatura obtuvo once concejales en las elecciones municipales del 26 de mayo, haya conseguido el bastón de mando con el respaldo de los dos ediles de Podemos, sumando un total de trece escaños, cuando la mayoría absoluta se fija en el Ayuntamiento en los catorce concejales.El acuerdo entre PP y Vox suscrito esta madrugada para apoyar la investidura del conservador José Luis Martínez Almeida como nuevo alcalde de la ciudad, como es el caso de Madrid Central donde en lugar de reconversión se alude a que se acabará con las restricciones para recuperar la "libre circulación", según informa Europa Press. [Ampliación] Patricia Hernández, del Partido Socialista, se ha convertido hoy sábado en la primera mujer alcaldesa deal alcanzar la mayoría de catorce votos gracias a que Ciudadanos finalmente cumpliese su palabra y le prestara su apoyo, al igual que lo han hecho Unidas Podemos. La elección de Hernández pone fin a 40 años ininterrumpidos de gobierno de Coalición Canaria al frente del Ayuntamiento.El candidato del PNV Eneko Goia ha sido reelegido alcalde decon los 10 votos de su partido y los 5 de los concejales del PSE-EE. El primer edil donostiarra, tras ser investido, ha manifestado que es para él "un honor y una gran responsabilidad" seguir siendo alcalde de su ciudad y ha asegurado que su principal misión es "trabajar para hacer de Donostia una ciudad mejor", para lo que ha prometido un trabajo "centrado en los donostiarras".El candidato del PSC a la Alcaldía de(Barcelona), Àlex Pastor, ha revalidado como alcalde de la ciudad con un pacto de última hora alcanzado con Guanyem Badalona En Comú-ERC, que arrebata el cargo al conservador Xavier García Albiol, la candidatura más votada.El candidato del PSIB al Ayuntamiento de, José Hila, ha asumido este sábado la Alcaldía de Palma con 15 votos durante el pleno constitutivo de Cort, tras haber llegado a un acuerdo de gobernabilidad con MÉS per Palma y Unidas Podemos por el que ocupará la alcaldía durante toda la legislatura 2019-2023.El alcalde de, Francisco de la Torre (PP), ha sido investido regidor tras llegar a un pacto con Ciudadanos (Cs), materializándose así el acuerdo entre los conservadores, que en las pasadas elecciones municipales obtuvieron 14 ediles, y Ciudadanos, formación que logró dos representantes.El alcalde socialista de, Óscar Puente, ha sido investido por segundo mandato consecutivo en un Pleno de constitución de la Corporación del Ayuntamiento vallisoletano, gracias a los once votos de los concejales del Grupo Socialista y a los tres de Toma la Palabra, con lo que ha obtenido la mayoría absoluta necesaria para ser proclamado alcalde en la primera votaciónLa portavoz de Más Madrid y alcaldesa saliente,, ha hecho un alegato feminista en su despedida de la Corporación en el Pleno de investidura. Ha pedido al nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que escuche, que atienda la diversidad, la tolerancia y defienda la honestidad y que se "conseguirá cuidando la democracia", que "tanto costó traer", vidas incluidas. En un largo discurso y ovacionada al final por sus compañeros de plataforma, en pie, Carmena ha comenzado sus palabras dando la enhorabuena a Almeida, algo que ya hizo el 26M "porque ya se sabía que iba a haber este pacto entre las tres derechas".El conservador Jorge Azcón ha sido investido alcalde decon los votos de su formación, de Cs y de Vox. De esta forma, el PP recupera la Alcaldía de la capital aragonesa tras 16 años de gobiernos de partidos de izquierda y a pesar de que, en esta ocasión, la lista más votada ha sido la liderada por la socialista Pilar Alegría.El socialista Daniel de la Rosa ha sido investido este sábado alcalde depor mayoría simple y con el respaldo de Podemos.La portavoz socialista de, Ana González, ha sido nombrada alcaldesa gijonesa, con 12 votos a favor —11 del PSOE y uno de IU-IAS— y la abstención del resto de grupos, por lo que ha sido elegido como lista más votada.El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de, Carlos García Carbayo, ha tomado posesión del bastón de mando municipal después de recibir los apoyos de los grupos del PP y de Ciudadanos.El presidente del Partido Popular,, ha felicitado al nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almedia, y ha destacado que "la moderación, la libertad y un programa de progreso" volverán al Ayuntamiento de la capital.Juan Mari Aburto (PNV) ha asumido este sábado su segundo mandato como alcalde de, con el pacto de gobernabilidad cerrado con el grupo municipal del PSE-EE, que también fue su socio de gobierno en la anterior legislatura. En las filas de la oposición, EH Bildu ha votado en blanco, mientras PP y Elkarrekin Podemos han votado a sus propias candidaturas.El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid,, ha lamentado que "el trío de Colón vaya a gobernar desde el Palacio de Cibeles" después de que PP y Cs hayan "blanqueado" a Vox permitiéndoles al darles "poder de decisión" en el Ayuntamiento. Por su parte, el ya concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madridha avisado de que llegan al Ayuntamiento como garantes de la legalidad, para evitar que la corrupción esté en los servicios públicos y "erradicar cualquier tipo de totalitarismos y fanatismos".El presidente de Ciudadanos,, José Luis Martínez-Almedia, como nuevo alcalde de Madrid, por "poner fin a cuento años de populismo".La concejala de Más Madridy ha cargado contra Ciudadanos y Partido Popular por "haber estado mareando la perdiz durante tres semanas para ocultar que iban a llegar a un pacto con la extrema derecha en el último momento", en alusiones a Vox. "Lo que se ha confirmado a lo largo de la noche de hoy es que, a diferencia de lo que pasa al resto de Europa, la ultraderecha va a gobernar la capital de España", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación antes del pleno de investidura de la Alcaldía.El conservador Luis Barcala ha sido reelegido este sábado alcalde deen el pleno de investidura. Lo ha conseguido después de que el PP fuera el partido más votado el pasado 26M.La candidata de JxCat en, Marta Madrenas, ha revalidado su mandato como alcaldesa de la ciudad al ser la más votada en el pleno de constitución del consistorio, aunque con el apoyo de los nueve concejales de su partido se ha quedado lejos de la mayoría absoluta (14).El líder de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome, ha sido investido alcalde deen primera votación gracias a los siete ediles de su formación y a los siete del Partido Popular con los que ha sumado la mayoría absoluta. Su investidura se produce menos de 24 horas después de la firma de un acuerdo con el PP para que la Alcaldía la tenga Jácome a cambio de los votos de DO para que José Manuel Baltar continúe como presidente de la Diputación.José María González,al haber sido la lista más votada en las pasadas elecciones municipales, ya que no ha obtenido el respaldo con mayoría absoluta del resto de la Corporación municipal. Así, siendo la mayoría absoluta de 14 concejales, el alcalde ha obtenido 13 votos a favor —los de su formación—, mientras que el Juancho Ortiz (PP) ha obtenido seis votos y Domingo Villero (Cs) tres votos. Además, ha habido cinco votos en blanco, los pertenecientes a los ediles del PSOE.En Madrid, el conservadorcon el apoyo de Ciudadanos y Vox. El candidato del PP logró 30 votos, los que suman junto a Cs y la extrema derecha, frente a los 19 de Carmena y los 8 del socialista Pepu Hernández. Está por ver el alcance real del acuerdo con la extrema derecha, que a última hora del viernes ponía precio a su respaldo: dos concejalías y cuatro presidencias de distrito, una para cada uno de sus ediles. [Ampliación] El candidato de Compromís,con el apoyo de los ediles de esta coalición y del PSPV.Tras ser elegido alcalde ha prometido el cargo con la fórmula habitual y se ha comprometido así, por su "conciencia y honor", a cumplir las "obligaciones" correspondientes a su cargo de alcalde. El final de la votación y la declaración de Ribó como primer edil de nuevo han sido recibidos por aplausos, tanto en el hemiciclo municipal como en el Salón de Cristal del Ayuntamiento, lugar en el que han seguido la sesión algunos invitados.La popularcon los apoyos de Ciudadanos (Cs) y Vox. El resto de formaciones políticas han votado a sus propios candidatos.Ya ha comenzado el pleno de investidura en. Lo hace con la constitución de la Mesa de Edad, integrada por Manuela Carmena y Rita Maestre, ambas de Más Madrid.El alcalde deen funciones, el socialista José Antonio Santano, ha sido reelegido primer edil en el pleno de constitución del Ayuntamiento guipuzcoano celebrado este sábado, con los único votos de los 10 ediles de su formación. También en el País Vasco, el candidato del PNV Gorka Urtaran se ha comprometido, tras su investidura como alcalde de, a abrir en esta nueva legislatura una etapa de "diálogo, entendimiento y acuerdo" contando con las aportaciones y propuestas de "todos" los concejales, "coordinando esfuerzos y conformando un clima de colaboración y entendimiento".La expresidenta de la Comunidad de Madridha llegado al Palacio de Cibeles para estar presente en la investidura de José Luis Martínez-Almeida como alcalde de Madrid, algo por lo que está "muy contenta" y ha defendido además los acuerdos con Vox, partido "plenamente constitucionalista" que "no es Marine Le Pen". Por su parte, el exministro y expresidente de la Comunidad de Madridha asegurado que los grupos han hecho un "ejercicio de responsabilidad", que este sábado es un "día de esperanza" y que Almeida va a ser un "gran alcalde"., han informado fuentes conservadoras a Europa Press aunque sin concretar por el momento cuáles han sido los mismo ni qué numero.El alcalde de València en funciones y candidato de Compromís a la reelección,, por segunda vez y para el mandato 2019-2023, primer edil de esta ciudad con el respaldo de esta coalición y con el del PSPV.En Barcelona, todo apunta a quegracias al respaldo de Manuel Valls, que se aleja así de las alianzas con la extrema derecha firmadas por Ciudadanos en casi toda España.Dos de las principales ciudades españolas, Madrid y Zaragoza, estuvieron pendientes hasta las cuatro de la madrugada de este sábado de la decisión de Vox. Finalmente,. Previamente, PP y Ciudadanos lograron sellar un acuerdo de gobernabilidad por el que el candidato conservador,. Así lo avanzaron este viernes por la noche ambos candidatos tras la reunión mantenida en el Edificio de Grupos, donde acordaron un documento programático de 80 medidas. El presidente del PP,, ha tildado este acuerdo de "muy positivo". [ Aquí puedes consultar el documento del acuerdo entre PP y Ciudadanos