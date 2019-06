El 5G se estrena este sábado en 15 ciudades españolas

Publicada el 15/06/2019 a las 12:57 Actualizada el 15/06/2019 a las 17:09

La red de Huawei

Vodafone lanza este sábado la primera red comercial de la nueva tecnología móvil 5G que se pone en marcha en España, que estará a disposición de los clientes de la operadora en 15 ciudades, en las que se alcanzará inicialmente una cobertura de aproximadamente el 50%, según informa Europa Press.En concreto, las primeras ciudades españolas en las que los usuarios podrán disfrutar de las ventajas que ofrecerá la red 5G de Vodafone sonDe esta manera, España se convierte en el primer país en el que el grupo británico lanza su red 5G, ya que también se ha anunciado la puesta en marcha de la nueva tecnología móvil el 17 de junio eny el 3 de julio en Reino Unido. Así, la operadora ha señalado que habrá 5G en roaming en, Italia y Alemania este verano.La operadora también ha señalado que en los próximos meses seguirá sumando ciudades a su nueva red 5G y añadiendo cobertura en las que ya está presente, aunque ha rehusado dar más detalle al tratarse de información sensible desde un punto de vista de la competencia.El despliegue se ha realizado sobre la frecuencia de 3,7 Ghz, dondede espectro realizada el pasado mes de junio. La velocidad de la red es de hasta 1 Gbps en descarga de datos y a finales de año se podrán alcanzar hasta 2 Gbps,5G.El servicio de 5G estará incluido sin coste adicional en todos los nuevos planes de contrato lanzados por la operadora el pasado mes de abril, que ya cuentan con 200.000 líneas y 140.000 clientes, pero no para los clientes de las tarifas anteriores, a los que se invitará a migrar a las nuevas para que puedan disfrutar de las ventajas de la nueva tecnología móvil. En este sentido, la operadora remarca que los clientes que tengan contratadas las tarifas Vodafone Ilimitada Total (49,99 euros al mes) y Vodafone One Ilimitada Total (109,99 euros al mes) serán los que puedan disfrutar de: capacidad ilimitada de datos, baja latencia y máxima velocidad.Por otra parte, en la presentación de la red 5G, el consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, confirmó que Huawei y Ericsson son los proveedores del core de la red, aunque recordó que, desde que se anunció el posible veto de Estados Unidos al fabricante chino en el desarrollo del 5G, todo el grupo ha puesto en pausa el uso de los equipos de Huawei en nuevos despliegues en el núcleo de la red hasta queEn este sentido, aseguró que, en caso de que finalmente se prohíba en Europa usar los equipos de Huawei y Vodafone tenga que sustituir las redes desplegadas con este fabricante, esto no será, ya que tiene definido cómo hacerlo, que será de una forma "sencilla" y sin afectar a los clientes. Coimbra remarcó que Vodafone trabajará con cualquier proveedor que garantice que se respeta la normativa, la seguridad y las certificación y ha señalado que Europa tiene que contar con reglar muy claras que deben cumplir todos los actores, "da igual que seas un proveedor chino, sueco o inglés".