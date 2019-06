Colau someterá a la Junta de Portavoces si vuelve a colocar el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento

Publicada el 16/06/2019 a las 13:37 Actualizada el 16/06/2019 a las 14:14

Acuerdos de izquierdas

Collboni teniente de alcalde

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , someterá a la decisión de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Barcelona si el consistorio vuelve a colocar en la fachada del edificio el lazo amarillo en solidaridad con los presos soberanistas. "Si la Junta de Portavoces está de acuerdo, volveremos a poner el lazo amarillo en la", ha explicado el concejal de BComú Joan Subirats, en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.El lazo amarillo será uno de los primeros temas de debate entre los dos nuevos socios de gobierno municipal, BComú y el PSC, ya que la fuerza de Colau fue partidaria de colocarlo en el anterior mandato, mientras que losEl lazo amarillo podría volver a la fachada ya que, aparte de BComú, ERC y JxCat también son favorables y los tres sumarían la mayoría en este asunto. Subirats ha insistido, como hizo Colau este sábado, que no son ni independentistas ni antiindependentistas, y ha precisado que "lo más importante no son los gestos simbólicos sino transformar la realidad". El concejal de BComú, que ha explicado que será teniente de alcalde, también ha asegurado que el "Ayuntamientocontra la cargas policiales del 1 de octubre", las que se produjeron durante la votación de octubre de 2017.Ha confiado en que Colau no solo podrá llegar a acuerdos con el PSC, partido con el que gobernará, sino también con ERC, y ha apelado a su condición de fuerza de izquierdas: "Hay muchos puntos de coincidencia con las otras, el PSC ERC ". Subirats ha defendido la colaboración con el PSC y también con ERC, pese a las discrepancias con los republicanos de las últimas semanas: "La realidad es diversa y plural. No es el momento de gobierno monolíticos".Además, el concejal de BComú ha expresado su pesar por la situación del concejal de JxCat Quim Forn, en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017: "Mantenemos una buena relación con Quim Forn. Me sabe muy mal la situación en la que se encuentra".Subirats ha explicado que Colau ya firmó este sábado varios decretos provisionales para que el Ayuntamiento empiece a funcionar, y ha expuesto que se da 15 días para acabar de cerrar el acuerdo con el PSC por el que los socialistas entrarán a formar parte del Govern. Ha relatado que es "de suponer" que, el líder de los socialistas en el Ayuntamiento, será, y ha añadido que es previsible que haya cuatro o cinco personas con este mismo rango de teniente, como en el anterior mandato.