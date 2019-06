Miles de personas marchan en Pontevedra y Marín para exigir que Ence abandone la ría

Publicada el 16/06/2019 a las 16:39 Actualizada el 16/06/2019 a las 17:34

Última marcha por Ence

"Trasladar Ence y recuperar la ría"

"Ejemplo de Políticas corruptas del PP"

Más de 10.000 personas se han manifestado este domingo en una nueva Marcha contra Celulosas por las calles de la capital de lay de Marín para reclamar que la fábrica de Ence , ubicada en Lourizán, abandone la ría de Pontevedra, según informa Europa Press. La movilización, que estaba convocada por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), partió pasadas las 12.00 horas de este domingo desde las alamedas de ambas localidades para reunirse en la factoría de Ence.que rezaba "Pola anulación da prórroga de Ence. Polo saneamiento integral da ría" –Por la anulación de la prórroga de Ence. Por el saneamiento integral de la ría–, la marcha recorrió al sonido de pitos, panderetas y cánticos gallegos los más de tres kilómetros que distan desde cualquiera de los dos puntos de salida hasta las instalaciones de la compañía.Bajo el sol que reinaba en la comarca de Pontevedra durante toda la mañana, y dejaba hasta 24 grados de temperatura, los manifestantes gritaban cánticos como "" –La ría es nuestra, no de la Celulosa–, "Ence fóra da ría" –Ence fuera de la ría–, "Ence, PP, a mesma merda é" –Ence, PP, la misma mierda es–. Con esta marcha, desde la APDR exigen lay "que se le obligue a abandonar Lourizán" y a devolver la zona ocupada a la situación anterior a su llegada en el año 1958, "como exige la legislación".Entre otros, a la manifestación han asistido representantes de Greenpeace, así como el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda; el diputado de En Marea, Antón Sánchez, y la diputada socialista, Patricia Vilán.Así, el presidente de la APDR,, se ha mostrado convencido de que esta será la última Marcha contra las Celulosas con actividad en Ence , ya que, según ha explicado, "se ha cumplido el vaticinio", porque en la manifestación del año pasado se pronosticó que este 2019 sería la primera marcha sin Elnosa "y así es".Masa ha asegurado en declaraciones a los medios que "quedó demostrado" que la prórroga que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy concedió a Ence no solo fue, ya que la Dirección General de Costas, con el aval de la Abogacía del Estado "lo reconoce". "No se puede dar a ninguna instalación en dominio público. Y en caso de admitirse dicha prórroga Ence tendría 130 años de permanencia. Es absolutamente ilegal", ha subrayado. Entre otras razones, Masa ha destacado que solo se pueden conceder prórrogas cuando "las instalaciones por su naturaleza tienen que estar en dominio público" y, a su juicio, "no es el caso"."La concesión de Ence caducó en julio de 2018 y lo vamos a exigir", ha indicado el presidente de la APDR, quien ha añadido que una vez Ence abandone la ría continuará pidiendo un "saneamiento integral" de la misma para una. También ha solicitado una nueva ley forestal "que permita la diversificación de usos del monte gallego". El manifiesto de la marcha de este domingo, leído por el propio Masa, subrayada que la ciudadanía "está más cerca que nunca de conseguir el sueño decon la fuerza de las bayonetas hace 60 años".El alcalde de Pontevedra , Miguel Anxo Fernández Lores, ha asegurado este domingo que el Ayuntamiento de la capital de la provincia utilizará "todos los mecanismos posibles" para conseguir el "objetivo final" que es "trasladar Ence y recuperar la ría".Tal como ha señalado Lores a los medios en el contexto de la Marcha contra Celulosas llevada a cabo este domingo en Pontevedra y Marín, la, "no solo del alcalde y de su grupo" (ya que en la actualidad el BNG gobierna en coalición con el PSOE), es la de recuperar la ría. El regidor pontevedrés ha destacado los 20 años que lleva trabajando para ello y ha subrayado que gracias a eso se han producido otros traslados, como el caso de las instalaciones de Elnosa. "Nos queda trasladar Ence para recuperar la ría. Es un activo importantísimo, ya que generaría muchísima más actividad económica, empleo y calidad de vida. Se trata de unen el mundo", ha indicado Lores, quien ha bromeado diciendo que "aunque hay otras rías, la nuestra es nuestra y por tanto más importante".En este sentido, ha señalado que el gobierno municipal "utilizará todos los mecanismos posibles", entre los que se incluyen los institucionales, así como los judiciales, "que ya están en marcha", y también la movilización social. "Esperemos que queden menos años para que podamos recuperar la ría", ha sentenciado Lores.Por su parte, el portavoz nacional de Anova y diputado de En Marea en el Parlamento gallego, Antón Sánchez, también ha participado este domingo en la manifestación, donde ha señalado a los medios que "Ence es un". "Estamos aquí para apoyar la marcha para que Ence salga de la ría. Ence es un ejemplo claro de las políticas corruptas del PP, que no duda donde funcionan las puertas giratorias y donde destacados diligentes populares ocupan puestos en su consejo de administración", ha criticado Sánchez.Para él, "estamos ante un ejemplo de desarrollo colonial en Galicia", donde se crea "poco" empleo de valor "y en cambio provoca un, que no solo condiciona la vida de la ría sino también la política forestal del país".Así, también ha criticado la actuación "fraudulenta" del PP y de Mariano Rajoy renovando la prórroga por 70 años, por lo que ha censurado "una forma de hacer política centrado en las prioridades de determinadas empresas en lugar de servir a los intereses de los gallegos".