Publicada el 16/06/2019 a las 12:31 Actualizada el 16/06/2019 a las 13:11

Los eurodiputados españoles citados este lunes

Estrictos con las fórmulas

El abogado Gonzalo Boye, representante del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, ha anunciado que si la Junta Electoral Central (JEC) se niega a proclamar eurodiputados a los dos candidatos de JxCat –por no ir hasta Madrid para jurar el cargo y recoger su acta– recurrirán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).En una entrevista en Rac 1 recogida por Europa Press, ha sostenido este domingo que la resolución la JEC del pasado 13 de junio –que rechazaba que fuera posible– presenta el juramento de cargo como un "", algo que el letrado no comparte.El letrado considera, sin embargo, que: "Tengo la clara sensación de que están trabajando para nosotros", ha ironizado. Según Boye, lo que debe hacer la JEC es enviar al Parlamento Europeo la lista completa de europarlamentarios incluyendo a Puigdemont y Comín, porque "no vale eso de hacer correr la lista".En caso contrario, presentarán un recurso ante el TJUE por vía de unen el que el tribunal resolverá aplicando "un criterio bastante claro" –el de la prioridad de la norma europea sobre la nacional cuando la segunda es menos favorable, ha vaticinado–.Boye, que prevé que el TJUE resuelva la cuestión a principios de julio, también ha asegurado que tanto la JEC como el Tribunal Supremo están haciendo lo que las defensas esperaban. Preguntado por si cree que finalmente Puigdemont será eurodiputado, Boye ha respondido que "", a su juicio, desde que fue elegido y proclamado como tal en el BOE. "Una vez más, es el propio Estado español el que está internacionalizando el conflicto", ha asegurado el letrado.La Junta Electoral Central (JEC) ha citado a las doce del mediodía de este lunes a loselegidos en las elecciones del pasado 26 de mayo para proceder al acto de promesa o juramento de la Constitución, un trámite imprescindible para poder recoger sus actas.A la cita están convocados 20 eurodiputados electos del, 12 del, siete de, seis de, tres de, tres de la coaliciónque formaron ERC, EH Bildu y BNG, dos dey uno de la Coalición por una Europa Solidaria () que suscribieron PNV y CC.Sin embargo, es posible que haya bajas y, en caso de imposibilidad, los electos pueden cumplir con el trámite más adelante. De momento, ya está confirmada la ausencia del todavía ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que fue cabeza de lista del PSOE en las europeas y que el lunes por la mañana debe estar en Luxemburgo en un Consejo de Ministros de la UE. Junqueras tampoco podrá hacer este trámite, al menos este lunes, porque el Tribunal Supremo no le ha dado permiso para salir de la cárcel de Soto del Real y desplazarse al Congreso, donde tiene su sede la JEC, para actar la Constitución. Según el tribunal, si se le permitiera personarse el lunes ante la JEC, habría que dejarle ir el 2 de julio al Pleno de la Eurocámara y ello le daríaPor eso, apuesta por no autorizarle de momento alegando que su desplazamiento supondría un "irreversible peligro los fines del proceso penal", mientras que la perdida de su derecho a la participación política no es irreversible sino temporal, a la espera de la sentencia del procés.En una resolución dictada el pasado lunes, la JEC ya dejó claro que, con arreglo aly de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sólo podránaquellas fórmulas "que expresamente manifiesten la voluntad incondicionada de acatar la Constitución".Así contestó el organismo arbitral a la consulta planteada por los representantes de las entidades de Impulso Ciudadano y Aixeca't Levántate para saber si la fórmula de acatamiento promovida por la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) para lade este sábadocon el artículo 108.8 de la Ley Electoral. "Por expresión democrática de la voluntad ciudadana, manifiesto el firme compromiso con los valores de la república catalana y declaro que continuaré trabajando en la construcción de una Cataluña políticamente libre, socialmente justa,", reza el texto que propone la AMI para la toma de posesión de los concejales.En la reciente sesión constitutiva del Congreso, la decisión de validar o no el trámite quedó en manos de la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet , que dio por buenas todas las fórmulas empleadas al considerar que, aunque algunos diputados mencionaran a los presos políticos, la república catalana o incluso el planeta, no cuestionaban el acatamiento de la Constitución.