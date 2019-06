Manuela Carmena renuncia a su acta de concejala: "Yo ya no soy nadie"

Publicada el 17/06/2019 a las 09:38 Actualizada el 17/06/2019 a las 11:48

Marta Higueras, posible sucesora

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha llegado andando a las 9 horas al registro de la Plaza de la Villa paraen el Consistorio de la capital, como informa Europa Press.Lo ha hecho acompañada por su escolta y. "", ha dicho entre sonrisas a los periodistas.En la Plaza de la Villa ha sido recibida por el secretario del Pleno, Federico López de la Riva, ante quien entregará el acta. Fiel a su costumbre de madrugar, Carmena ha llegado a primera hora de la mañana a presentar formalmente su renuncia.Pretendía que fuera un acto discreto, como explicaban días atrás desde su personal de confianza, pero desde las 8 horas, cuando abre el registro, ya había prensa esperándola."No voy a hacer declaraciones, queridos amigos, yo aquí ya no soy nadie. Hoy aquí renuncio", ha declarado a los medios. Carmena ha afirmado sentirse "muy bien". "Ya veremos", ha contestado a la pregunta de qué va a hacer a partir de ahora. La candidata que ocupará su lugar seráCarmena ha estado en las dependencias del registro 30 minutos. Después salía del número 4 de la Plaza de la Villa y se detenía unos minutos a hablar con la prensa. "No es despedida, despedida. Nos vamos a seguir encontrando en muchas ocasiones en la vida", decía a los periodistas.La exalcaldesa haporque con ella han sido "muy buenos y siempre cariñosos, siempre además trabajando mucho y esperando". "Gracias a todos", ha remachado.Fiel a su estilo, Manuela Carmena se ha detenido entre la nube de periodistas, cámaras y fotógrafo para ver las flores de los balcones de la antigua Casa Consistorial de la Plaza de la Villa. "Voy a ver cómo están las flores", explicaba para, a continuación, pedir a los informadores que ya la dejaran tranquilamente para continuar con su "paseíto".A los pocos minutos de alejarse de la Plaza de la Villa aparecía la número dos de la lista de Más Madrid, Marta Higueras, que ha intercambiado unas palabras con el secretario del Pleno.después del popular Alberto Ruiz-Gallardón.Marta Higueras, número dos de Carmena, se postula como sucesora de la exalcaldesa. "Quienes piensen que voy a renunciar a liderar el legado de Manuela Carmena es que no me conocen", ha afirmado Higueras en Twitter. La número dos recalca que cree "en un proyecto", Más Madrid, y "en la defensa de los derechos de los ciudadanos". "Por eso estoy en política", asegura.