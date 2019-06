Podemos avisa al PSOE de que la derogación de la reforma laboral es condición necesaria para un acuerdo de gobierno

Publicada el 17/06/2019 a las 20:28 Actualizada el 17/06/2019 a las 20:46

Jornadas "compatibles con vivir"

Podemos avisa al PSOE de que laimpulsada en 2012 por el PP y acabar con "los aspectos más lesivos" de laserán imprescindibles en la negociación para llegar a unentre ambas fuerzas. "De ahí no nos vamos a mover porque es un compromiso que se firmó -en el acuerdo de Presupuestos- y que sólo hace falta materializarlo", señalan.Tras el Consejo de Coordinación de Podemos, la portavoz de la formación,, ha señalado que colocan en el centro de la negociación programática con el PSOE"que ha sufrido la ciudadanía por la crisis", y defiende esa derogación de la reforma laboral de 2012 que ya pactaron los dos partidos para los Presupuestos Generales del Estado (PGE).Vera ha añadido que esa derogación debe ir acompañada además de lay de que los trabajadores de las subcontratas "tengan los mismos derechos que el resto" de empleados. De esta manera, la formación morada marca su posición de partida de cara a esa reunión que previsiblemente los secretarios generales de ambas formaciones deben mantener en los próximos días antes de que Sánchez se presente a la investidura.Entre esas "líneas profundas" de diálogo con el PSOE, Vera incluye lograr que se garanticen "", de manera que se facilite la conciliación familiar, el tiempo de ocio y el tiempo de descanso. Para Vera, esto se debe traducir en que las 34 horas semanales sean una realidad, en reducir el número de horas extraordinarias y en equiparar los permisos de paternidad y maternidad, subiéndolos a las 25 semanas y logrando que sean intransferibles y cien por cien remunerados.En materia de, ha avanzado que pondrán sobre la mesa de negociación la lucha contra la "epidemia cada vez más extendida" de los contratos temporales. Para Podemos, estos no deben durar más de un mes y, tras seis meses, la empresa debe contratar directamente a los trabajadores. Otro de los puntos a negociar, y en el que desde la formación morada opinan que pueden entenderse con el PSOE, es el deaumentando para ello las inspecciones de trabajo. En caso de localizar empresas que hagan uso de esta figura, desde Podemos son partidarios de que se les obligue a incorporar al trabajador en la plantilla.A todo esto, Vera ha sumado que se deben recuperar los derechos laborales "de colectivos castigados como las kellys", que se debe seguir subiendo el(SMI) hasta los 1.200 euros al mes en esta Legislatura, y asumir una renta garantizada de 600 euros al mes para las personas que no lleguen a unos ingresos mínimos.