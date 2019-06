Un grupo de estudiantes entrega ante Educación 178.000 firmas para exigir una Selectividad única en España

Publicada el 17/06/2019 a las 13:15 Actualizada el 17/06/2019 a las 13:30

Un grupo de estudiantes ha entregado este lunes en el registro del Ministerio de Educación y Formación Profesionalpara toda España que evite diferencias de dificultad entre las comunidades autónomas, según recoge Europa Press."Un buen estudiante no se mide por un examen que se hace en hora y media, sino por años de constancia, esfuerzo y estudio", ha dicho la joven María Ferrer, estudiante alicantina que este año ha realizado la Selectividad en Valencia, donde se denunció laentre comunidades autónomas. Este año nos ha pasado a nosotros o a Galicia, pero otros años ha ocurrido en otras comunidades. Somos un ejemplo de por qué es necesario instaurar ya un examen único de Selectividad", ha añadido Rubén García, de 18 años y también de Alicante, que ha acudido a Madrid para respaldar la entrega de firmas.Las firmas, recogidas en la plataforma digital Change.org, vany respaldan una petición que también han realizado Partido Popular Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. "Existen diferencias muy grandes en los temarios que se nos exigen", lamenta el creador de la petición, el joven Roberto Castrillo.Castrillo, de 19 años y estudiante de Farmacia y Biotecnología en la Universidad Europea de Madrid, explica que creó la campaña de firmas en marzo del año pasado, cuando se preparaba para realizar la Selectividad en su ciudad, León., asegura."Mi objetivo es que la Selectividad sea igual porque los estudiantes después podemos acceder a cualquier universidad de España, y por eso no deberían existir diferencias de dificultad", añade este joven, señalando que su campaña ha tenido un crecimiento en las últimas dos semanas, cuando la Selectividad ha vuelto a levantar polémicas tras casos como el de Valencia.La polémica por la dificultad de la Selectividad, que finalizó el pasado viernes y que este año han realizado cerca de, ha saltado al debate político en las últimas semanas. También este pasado viernes, la ministra de Educación Celaá dijo que la supuesta diferencia de dificultad en los exámenes de Selectividad "forma parte de la naturaleza humana"."Siempre en estas fechas se suscita esta cuestión, siempre hay algún examen que se considera que tiene un grado de dificultad diferente a otro, pero eso no solo ocurre en la Selectividad,y ocurre en el interior de un centro educativo entre un profesor y otro que da la misma materia. Forma parte de la naturaleza humana", explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.La también portavoz del Gobierno en funciones recordó que, cuando se produzca la investidura,, con representación de las universidades, comunidades autónomas y el Ministerio de Educación, para "homologar si cabe las formas de corrección" de las pruebas, donde Celaá admite que existen diferencias, aunque la ministra rechaza implantar una única prueba para todas las comunidades autónomas.