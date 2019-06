Draghi anticipa "estímulos adicionales" ante una posible desaceleración y Trump le acusa de manipular el euro

Publicada el 18/06/2019 a las 16:57 Actualizada el 18/06/2019 a las 17:56

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) deliberará las "próximas semanas" sobre cómo adaptar en función de los riesgos para la estabilidad de precios los diferentes instrumentos a su disposición, incluyendo ajustes en la orientación a futuro de la entidad, así como bajadas de los tipos de interés o la reactivación del programa de compras, según ha indicado el presidente de la institución,quien considera que en ausencia de una mejora de las perspectivas "".En este sentido, el presidente del BCE ha reconocido que la perspectiva de riesgos para la eurozona sigue inclinada a la baja y amenazas como el proteccionismo, los factores geopolíticos o las vulnerabilidades de economías emergentes "no se han disipado"."En ausencia de mejoras, de manera tal que el retorno sostenido de la inflación a nuestro objetivo se vea amenazado, se requerirán estímulos adicionales", ha defendido Draghi en su discurso inaugural del foro de bancos centrales que anualmente organiza el BCE en la localidad portuguesa de Sintra.De este modo, el banquero italiano ha reiterado la disposición del órgano de Gobierno del BCE ade la institución, así como a rebajar los tipos de interés, evaluando medidas para mitigar cualquier efecto colateral negativo, además de subrayar que el programa de compras netas de activos de la entidad "cuenta con un considerable margen".Draghi, cuyo mandato al frente del BCE expira el próximo 31 de octubre, ha precisado que los límites aplicados sobre las diferentes herramientas son específicos respecto de las contingencias a abordar, por lo que ha subrayado que el BCE hará uso de toda la flexibilidad de su mandato para cumplirlo "y lo volverá a hacer para responder a cualquier reto futuro para la estabilidad de precios".En este sentido, rememorando sus palabras de 2014 en Ámsterdam, Draghi ha recordado que el BCE "no tiene tabúes" para recurrir a medidas no convencionales.El presidente de Estados Unidos,, ha criticado al presidente del Banco Central Europeo (BCE) , Mario Draghi, por haber anticipado este martes que, en ausencia de una mejora de las perspectivas de la eurozona."Mario Draghi acaba de anunciar que podrían llegar nuevos estímulos, lo que inmediatamente ha hecho caer al euro frente al dólar, haciendo que sea injustamente más fácil para ellos competir contra Estados Unidos", ha afirmado el presidente de Estados Unidos en su perfil de la red social Twitter."Han estado haciendo esto durante años, junto con China y otros", ha añadido Trump."En, de manera tal que el retorno sostenido de la inflación a nuestro objetivo se vea amenazado, se requerirán estímulos adicionales", ha defendido Draghi en su discurso inaugural del foro de bancos centrales que anualmente organiza el BCE en la localidad portuguesa de Sintra.Minutos antes de que el presidente del instituto emisor pronunciara estas palabras, cada euro se cambiaba por 1,1242 dólares en el mercado. Después del discurso, los euros se cambiaban por 1,1185 'billetes verdes'.Asimismo, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años, desde el 0,523% registrado en el inicio de la sesión.