La vicepresidenta de Infancia Libre acude al Juzgado, pero se acoge a su derecho a no declarar y su hija queda a cargo de un familiar

Publicada el 18/06/2019 a las 17:16 Actualizada el 18/06/2019 a las 17:42

Cuarto caso relacionado con infancia libre

La vicepresidenta de, se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción 9 de Granada, que ha acordado como medida cautelar que la guarda y custodia de su hija esté provisionalmente a cargo de una tía paterna con niñas de su edad, primas de la menor, según informa Europa Press. Ha sido citada en el Juzgado para tomarle declaración en el marco de una causa abierta por los, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).La mujer estaba citada bajo apercibimiento de detención, dado que no había comparecido en anteriores citaciones, pero no ha sido necesaria su arresto puesto queal Juzgado. La investigada se ha acogido a suy el juez ha acordado este mismo martes, como medida cautelar, que la guarda y custodia de la menor esté provisionalmente a cargo de una tía paterna con hijas de su edad. Tendrá que ser después unel que finalmente decida sobre esta cuestión.La investigada ha acudido voluntariamente al juzgado acompañada por los policías de la Unidad Adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, que la habían localizado en Granada y que, con anterioridad, ya han llevado a cabo otros tres procedimientos contra madres vinculadas a la asociación Infancia Libre. Concretamente, la Policía tenía la citación con el apercibimiento de detención. Tras localizar a la mujer, la ha trasladado al juzgado después de avisarle de que si no aceptaba sería detenida, por lo que no ha sido necesario su arresto ni un posterior auto de libertad.La vicepresidenta de Infancia Libre ha sido citada a declarar en Granada por, presuntamente,incumpliendo resoluciones judiciales, según han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Madrid.Desde finales de marzo han sidovinculadas a Infancia Libre. La primera fue, arrestada el 30 de marzo en Cuenca al estar reclamada por la Justicia por un presunto, ya que tenía a su hijo de once años retenido,y sin contacto con el exterior. El caso lo lleva el Juzgado de instrucción 27 de Madrid. Después de esta operación policial, hubo una segunda detención en la localidad madrileña de La Cabrera., también vinculada con Infancia Libre, fue acusada de sustracción de menores alcon su hija de diez años e impedir que su padre tuviera contacto con ella desde febrero de 2017. Esa menor, que permanecía sin escolarizar, fue localizada en una finca acompañada de su madre y de su actual pareja. En ese caso, es el Juzgado 53 de Plaza de Castilla quien ha abierto un procedimiento.El tercer arresto ocurrió el 21 de mayo junto al Hospital de la Paz en Madrid.fue detenida por el procedimiento abierto en un juzgado de Arganda (Madrid) tras cruzar denuncias con sus exparejas mediandode sus hijos menores de edad. En este caso, su hija Irene, de once años, sí estaba escolarizada.Infancia Libre tuvo notoriedad en la pasada legislatura porque la propia María Sevillael 14 de marzo de 2017. Fue a la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia , a petición de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, donde dio cuenta de varios casos de abusos intrafamiliares contra menores. Previamente, Infancia Libre también estuvo en la Asamblea de Madrid.