Las juntas de distrito del PP en Madrid retiran las pancartas contra la violencia machista y a favor de los refugiados de los edificios institucionales

Publicada el 18/06/2019 a las 19:00 Actualizada el 18/06/2019 a las 19:29

Primera medida del gobierno Ciudadanos-Vox-PP: quitar pancartas contra la violencia machista de los edificios municipales. La concejala responsable es de Ciudadanos, lleva el área de Familias y Bienestar Social. “El gobierno sensato”, se autodenominan. pic.twitter.com/ba5HF61xC7 — Rita Maestre (@Rita_Maestre) 18 de junio de 2019

Laspresididas por el PP están retirando lasde los edificios institucionales. Las primeras en desaparecer han sido las de las juntas de Arganzuela y Chamberí.Fuentes del PP han trasladado a Europa Press que se están retirando, en las Juntas de Distrito gestionadas por el PP, las pancartas que colgaban de ellas, tanto las de Welcome refugees como las de las violencias machistas, porque la colocación de banderas y estandartes en los edificios institucionales está regulada por ley. Eso no quita que en días especiales o especialmente significativos, como podría ser el Orgullo, sí que se muestren otras.La instalación de las pancartas fueen los plenos de distrito en la anterior legislatura, han recordado desde Más Madrid . Cs le ha comunicado a Europa Press que los concejales de formación naranja "no han dado ninguna orden para retirar las pancartas" y los distritos presididos por Ciudadanos "las mantienen". La edil,, está al frente del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social. En Ciudadanos explican que la retirada de las pancartas "es competencia de cada Junta de Distrito, por lo que los presidentes, en este caso de las juntas del PP, puedenen este sentido".