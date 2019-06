Tezanos cree que si se repiten elecciones los votantes castigarían a quienes no hubiesen facilitado la investidura

Publicada el 18/06/2019 a las 12:21 Actualizada el 18/06/2019 a las 12:37

Obligatorio buscar acuerdos

300.000 euros por estudio

, ha avisado este martes de que, en el caso de que hubiera quepor falta de acuerdo para una investidura, habría "" para aquellas formaciones que no hubieran facilitado la elección del candidato del PSOE, Pedro Sánchez.Así lo ha señalado Tezanos en un desayuno informativo organizado por el Nueva Economía Fórum en el que ha dejado claro quepara saber cómo reaccionaría electorado ante "una hipótesis tan indeseable" como la de unas segundas elecciones.Eso sí, se ha mostrado convencido de que esta situación generaría "frustración" entre los ciudadanos y, por eso, augura que habría "voto de castigo" para quienes "menos hubieran favorecido" la designación del jefe del Ejecutivo.Desde su punto de vista, España "necesita un periodo de estabilidad" ytras los "insultos" y la "agresividad" que, ha denunciado, ha reinado en la política en los últimos meses. En este sentido, ha recalcado que es obligado "buscar entendimientos razonables" que eviten una nueva convocatoria electoral.Durante su intervención, Tezanos ha abogado por ", sobre todo teniendo en cuenta que se ha producido "cierto deterioro" en la forma de hacerlas, lo que "con frecuencia da lugar a errores políticos de gran envergadura".En este contexto, ha recomendado a los políticos que las interpreten como la "foto fija" que son, pero quede las mismas y convoquen o no elecciones en función de sus resultados porque se pueden llevar sorpresas como ocurrió, por ejemplo con el referéndum sobre el Brexit.Respecto al sondeo preelectoral del CIS sobre las generales, ha explicado que se aplicó un método con hasta 108 variables para someter las respuestas de los encuestados a "pruebas de consistencia", pero también ha apuntado, con cierta ironía, que hubo "algo de azar" que ayudó a que la encuesta acertara. "Eso fue una compensación para muchos de los insultos que había recibido", ha deslizado.Por lo demás, ha insistido en quey porque el electorado cada vez es "más volátil" y decide su voto más tarde. "Algunos pretenden estimar el voto de alguien que todavía no ha decidido a quien vota", ha expuesto.También ha defendido que no es un "despilfarro" hacer "encuestas bien hechas" porque tienen "la ventaja de que proporcionan información fiable"., unos 300.000 euros cada estudio frente a los 2.000 de las privadas, entre otras cosas porque sus muestras son mayores. Rondan las 3.000 entrevistas, pero, según ha dicho, a lo mejor conviene ampliarlas.Ahora el CIS está terminando su encuesta postelectoral sobre las generales y la publicará en cuanto esté lista. También está realizando un estudio específico sobre violencia de género que le ha encargado el Ministerio de Igualdad.