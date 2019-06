Publicada el 19/06/2019 a las 16:59 Actualizada el 19/06/2019 a las 18:29

La portavoz nacional de Ciudadanos,, ha advertido a, líder de la plataforma BCN Canvi, que "a Ciudadanos no nos va a dar lecciones de defensa del constitucionalismo nadie" y ha subrayado que la formación naranja no va a recibir "lecciones de aquellos que han hecho alcaldesa de Barcelona a una de las personas más sectarias y populistas que tenemos en España".Inés Arrimadas, que ha asistido en Pamplona a la constitución del Parlamento de Navarra, ha criticado a preguntas de los medios que "Valls ha salido ay a defender a Colau diciendo que no es tan mala y que es muy diferente de" y ha precisado que Ciudadanos "no forma parte ya de ese proyecto, tenemos grupo propio, por cierto, con más concejales que los que tiene el señor Valls, y nosotros vamos a seguir siendo la voz del constitucionalismo".Así, ha señalado que "a nosotros no nos va a dar lecciones de defensa del constitucionalismo nadie, porque nosotros nos hemos partido la cara en Cataluña, porque hemos, agresiones, persecuciones, y por tanto, vamos a seguir siendo la voz de los constitucionalistas que saben que tener a Colau en el Ayuntamiento de Barcelona es tan mala idea como tener a Ernest Maragall".En ese sentido, Arrimadas ha afirmado, "con humildad, que nos han dado la razón a las 48 horas de formarse el Ayuntamiento, y es que Colau ha hecho como primera medida lo que habría hecho Ernest Maragall, que es poner la fachada del Ayuntamiento de Barcelona como tablón de anuncios del separatismo"."Nosotros que hemos, símbolos impuestos del separatismo, a costa a veces de amenazas de muerte, no podemos permitir hacer alcaldesa a una señora que como primera medida y como prioridad para Barcelona tenía volver a poner el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento", ha insistido.