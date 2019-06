El 45% de españoles cree que la mayoría de refugiados que llegan a España no lo son realmente, 4 puntos más que en 2017

Publicada el 19/06/2019 a las 17:15 Actualizada el 19/06/2019 a las 17:50

Crece el apoyo al cierre de fronteras

El 45% de los españoles cree que la mayoría de los extranjeros que, sino que se desplazan de país por razones económicas o para aprovechar los servicios de bienestar, una cifra que supone cuatro puntos más que en 2017.Así se desprende del nuevo estudio global de Ipsos 'Actitudes globales hacia los refugiados', realizado para conmemorar elque se celebra este jueves 20 de junio. Para elaborar el informe se ha entrevistado a 18.027 personas de 16 a 64 años, en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Alemania, Gran Bretaña, Hungría, India, Italia, Japón, Malasia, México, Perú, Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Serbia, Sur África, Corea del Sur, España, Suecia, Turquía y Estados Unidos.Respecto a esta opinión, España se sitúa a la cola del ranking, en, por delante de Brasil (40% de los ciudadanos están de acuerdo con que los extranjeros que llegan a su país no son verdaderos refugiados) y Japón (37%).En la mayoría de los países, existe un apoyo mayoritario a favor del derecho de las personas a buscar refugio, con la excepción de Bélgica, Hungría y Japón, donde es menos probable que las personas estén de acuerdo (50%, 43% y 23%, respectivamente). Los encuestados en Argentina (74%), Chile (73%) y Gran Bretaña (72%) son los que más defienden este derecho. En este caso, el 69% de los españoles defiende que las personas deberían poder refugiarse en otros países, incluso en España, para escapar de guerra o persecución.Preguntados sobre si se deben cerrar por completo las fronteras a los refugiados,, frente a un 54% que rechaza esta idea. En 2017, el porcentaje de españoles que respondía a favor era del 40%, lo que supone una caída de cuatro puntos en dos años. Así, España se sitúa en el puesto 19 de 25 países. Los más proclives a cerrar sus fronteras son India (el 64% de los encuestados está a favor), Turquía (59%) y Suecia (51%).En términos globales, el informe revela que seis de cada diez (61%) encuestados en todo el mundo están de acuerdo en que las personas deben tener derecho a refugiarse en otros países para escapar de la guerra o la persecución, frente al 25% que se muestra en desacuerdo.De este modo, los encuestados en muchos países de América Latina, por ejemplo, Argentina (74%), Chile (73%), Perú (70%) y México (67%) tienden a estar más de acuerdo en que las personas deberían tener derecho a buscar refugio en comparación con muchos países europeos. Junto con Hungría (43%), los niveles de acuerdo son más bajos en Bélgica (50%) y Alemania (57%).Por otro lado, cuatro de cada diez (38%) piensan que la mayoría de las personas refugiadas se integrarán con éxito en la nueva sociedad, lo que representa. En el caso de España, que ocupa el puesto 14, un 38% de los encuestados está de acuerdo, un punto menos que hace dos años. Los más optimistas son los ciudadanos de India (68%), Argentina (58%) y Arabia Saudí (55%).Además, los resultados del estudio indican que(40% de media) creen que sus fronteras deberían estar completamente cerradas para los refugiados, un punto más que hace dos años y frente al 46% que no está de acuerdo. Esta proporción de desacuerdo (es decir, mantener las fronteras abiertas) ha caído cinco puntos en dos años, del 51% al 46%.Según el estudio, los países donde las opiniones se han endurecido más sobre el(un aumento de 16 puntos del 22% al 38%) y a Perú (un aumento de 15 puntos del 25% al 40%), que han visto un aumento de personas que buscan asilo procedentes de países vecinos. En Serbia el acuerdo también ha aumentado 13 puntos, del 38% al 51%.La investigación señala que más de la mitad (54%) de los entrevistados cree que la mayoría de los extranjeros que quieren entrar en otro país como refugiados realmente no lo son, sino que se trasladan por razones económicas o para aprovechar servicios de bienestar, lo que supone dos puntos más que hace dos años. Los escépticos están en la India (70%), Turquía (69%) y Sudáfrica (66%).Imprimir