El Gobierno confirma 1.000 víctimas de violencia de género desde el año 2003

Publicada el 19/06/2019 a las 12:13 Actualizada el 19/06/2019 a las 12:14

"Lagunas" en la estadística oficial

Constan once casos en investigación

Estadística no oficial

El Gobierno ha confirmado que el, por lo que el número de víctimas mortales a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2003 se eleva a 1.000, según se recoge en la estadística oficial.Junto al cuerpo de la mujer, también fue hallado el de su presunto agresor, que era su pareja, en una vivienda de Córdoba capital donde se registró un incendio. Ambos presentaban heridas de arma blanca y elen un municipio de Cádiz al principio de la década del 2000.Precisamente debido a que el crimen tuvo lugar antes del año 2003, esta mujer no está contabilizada como víctima oficial por parte de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Fue desde ese año cuando se empezaron a contabilizar este tipo de crímenes machistas con vistas a la aprobación, un año más tarde, de laSegún estas cifras, la media es dey el ejercicio con más víctimas mortales fue 2008, con 76 mujeres asesinadas, seguido de 2010, con 73; y el que menos, el año pasado, cuando se registraron 47.Según los datos oficiales, la mayoría las víctimas contabilizadas en el registro oficial --r, teniendo en cuenta que el dato sobre denuncias se incorporó en 2006. En lo que va de año, solo tres habían acudido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.La primera en incorporarse a este recuento fue, una extranjera de 28 años que fue arrojada desde un segundo piso por el que era su novio en la localidad malagueña de Fuengirola el 7 de enero de 2003. La última en incluirse ha sido la mujer asesinada el pasado viernes en Córdoba.Ellas son la primera y la última en una estadística poblada de historias de mujeres cuyo único rasgo en común es precisamente su condición femenina. De hecho, son varias las asociaciones feministas que en reiteradas ocasiones han destacado que este tipo de violencia contra las mujeres. Las víctimas mortales a manos de la banda terrorista ascienden a 853 en sus 40 años de historia, según cifras del Ministerio del Interior confirmadas a Europa Press.Si bien este registro oficial se configuró con el objetivo de esclarecer la magnitud de la violencia de género, lo cierto es que tras 16 años en funcionamiento, tiene ciertas "lagunas". La primera es que la contabilidad oficial no incluye ningún crimen cometido antes de 2003, como es el caso dela mujer asesinada en 1997 en Cúllar Vega (Granada) por su exmarido un par de semanas después de relatar su historia de malos tratos en un programa de televisión. Su asesinato marcó un antes y un después en la sensibilización y legislación en materia de violencia de género.Otra de las "lagunas" detectadas en el registro oficial es que únicamente contabiliza los crímenes de mujeres en el ámbito de la pareja o expareja, ya que la Ley de 2004 contra la violencia de género la reduce a esa esfera sentimental,Es por este motivo por Diana Quer --la joven madrileña asesinada por José Enrique Abuín, alias El Chicle, el 22 de agosto de 2016-- o Laura Luelmo --la profesora que fue asesinada por un hombre en Campillo (Huelva) en diciembre de 2018-- no han sido incluidas en él.Al respecto, la Delegación del Gobierno ya avanzó hace unos meses que está trabajando en la recogida de datos estadísticos de los casos de asesinatos y homicidios de mujeres fuera del ámbito sentimental., como los perpetrados por desconocidos.Tampoco entraría en este registro oficial las dos mujeres que este lunes ha sido asesinada en Aranjuez por su excuñado, de 39 años. El hombre le disparó con una escopeta de caza y las primeras investigaciones apuntan a un posible móvil sentimental. No se sumaría tampoco el crimen deasesinada a manos de Sergio Morate, que a la vez asesinó a su exnovia de 26 años,, de la que Laura del Hoyo era amiga.Las mujeres asesinadas por violencia de género que se contabilizan de manera oficialAdemás de las víctimas oficiales, el Gobierno mantiene en la estadística otra decena de casos que están, pero no se añaden a la lista definitiva, al menos por el momento. En esta categoría se incluye en 2019, por ejemplo, el caso de Romina Celeste Núñez, desaparecida en Costa Teguise (Lanzarote), cuyo su marido afirma que se la encontró muerta y se deshizo de su cadáver lanzándolo al mar.Recientemente se ha incluido en este apartado el crimen del pasado sábado en Ayamonte (Huelva), donde una pareja fue localizada sin vida y con signos de violencia. No se suma al registro oficial, aunque las administraciones locales ya han condenado estos hechos comoPor otro lado, tampoco se ha incorporado a este recuento oficial --ni siquiera entre los casos en investigación-- el caso de, a quien encontraron muerta en el puerto de Cerredo (Degaña) en enero de 2004 en el interior de su coche con una bala en la cabeza. No ha sido incluida, a pesar de que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se ha aportado al caso señala como autor al exnovio de Barrero, que ya fue imputado en una ocasión.Tampoco la joven sevillana, asesinada en 2009 y cuyo asesino confeso habría sido su pareja sentimental ---- está contabilizada como una víctima oficial de violencia de género. Se añadió en un principio como un caso en investigación, pero ya no se incluye en el cómputo total de mujeres asesinadas por parejas o exparejas.Desde 2013, el Gobierno también contabiliza losque se han quedado huérfanos por este tipo de violencia contra sus madres. Son, al menos, 243. Desde ese mismo año se cuentan los menores asesinados, que ascienden a 28.Las casi 1.000 asesinadas tienen tras de sí otro millar de presuntos agresores, de los cuales al menosÉste es el caso del último crimen confirmado.En paralelo a la estadística oficial, la web feminicidio.net recopila datos desde el año 2010, cuando empezaron a documentar crímenes en España. Hasta ahora han registrado enindependientemente de que existiera una relación sentimental entre ellos.En concreto, en 2018 registró 96 asesinatos de mujeres, es decir, más del doble de las confirmadas por el Gobierno; y en lo que va de 2019 han contabilizado 36.