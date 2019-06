Francia paraliza la puesta en libertad de Josu Ternera por tres órdenes de entrega emitidas desde España

Publicada el 19/06/2019 a las 20:55 Actualizada el 19/06/2019 a las 21:09

Segunda valoración

Las autoridades francesas han dejado eneste miércoles por la tarde la puesta en libertad del histórico dirigente de ETA,, alias Josu Ternera, debido adictadas contra él desde la Audiencia Nacional, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas y de la lucha antiterrorista.Las órdenes de extradición que están vigentes para Josu Ternera son las incluidas en las causas sobre el atentado contra la, el asesinato del directivo deen 1980 y laa través de herriko tabernas, que instruyen los juzgados de la Audiencia Nacional 1, 2 y 5, respectivamente. En todas ellas, Urrutikoetxea está procesado en calidad de dirigente de la organización terrorista, pero aún no se le ha podido juzgar, ya que hasta el pasado mes de mayoy en España no existe el enjuiciamiento en rebeldía.A pesar de que esta mañana el Tribunal de Apelación de París había ordenado ladel etarra, bajo control judicial, en respuesta a una petición de la defensa, que había alegado problemas de salud, finalmente las autoridades francesas han dado cumplimiento a las órdenes dictadas desde España y no le han permitido abandonar la cárcel. Todas estas órdenes de extradición estaban vigentes desde antes de que Josu Ternera fuera localizado en el sur de Francia el pasado mes de mayo tras 17 años huido de la Justicia.De este modo, y según las fuentes consultadas, la puesta en libertad queda en suspenso hasta que las autoridades francesas examinen las órdenes de la Audiencia Nacional. Esta circunstancia obliga a Francia a unade la petición de libertad de la defensa del etarra.Urrutikoetxea tieneen Francia. Por una de ellas, la de pertenencia a organización terrorista, fue sentenciado a siete años de cárcel y es por la que ha comparecido esta mañana ante el Tribunal de Apelación de París. La segunda comparecencia está fijada para el próximo 28 de junio.En España, además de las tres causas ya mencionadas, Josu Ternera está procesado en una cuarta porjunto con otros cuatro antiguos dirigentes de la organización terrorista, pero en este caso no estaba activa ninguna orden de detención.