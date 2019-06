Podemos quiere un "gobierno conjunto" y "protegerá" las negociaciones con el PSOE del ruido y de las presiones

Publicada el 19/06/2019 a las 10:44 Actualizada el 19/06/2019 a las 12:12

Gobierno conjunto "sin tantas preguntas"

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero , ha confiado este miércoles en que el presidente en funciones, Pedro Sánchez , no defraudará a la mayoría social que quiereen el que estén PSOE Unidas Podemos , y ha advertido de que durante la negociación habrá "muchas presiones y mucho ruido" como el que provocó que se filtrase el encuentro del lunes entre Iglesias y Sánchez.En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Montero ha explicado que ante esas presiones,Sin embargo, ha reconocido que esa reunión se produjo, ha añadido que habrá "más reuniones y conversaciones telefónicas", y que son optimistas con el rumbo que lleva el acuerdo.Desde esta discreción, Montero ha respondido sobre si aceptaríanpero sin ministerios que siempre han sido claros al respecto y que si bien el primer objetivo es alcanzar un acuerdo programático, la negociación es "conjunta" y entra también en ella discutir sobre los equipos que darán "garantías" para que lo firmado se cumpla.Para Podemos, el, en el que Podemos tiene dos consejerías y una vicepresidencia, sigue siendo bueno tanto para el PSOE como para ellos, y creen que se podría reproducir a nivel estatal. Con todo, ha incidido en que el peso del liderazgo de las negociaciones lo tiene el PSOE y ellos continúan a la espera de su propuesta.Así, Montero ha dejado entrever que de momento no hay una propuesta de acuerdo por parte del partido socialista sobre la mesa, pero se ha mostrado confiada en que ni el PSOE ni Pedro Sánchez "decepcionarán y traicionarán el espíritu del acuerdo que lleve a un gobierno estable y progresista" que afronte una"Somos optimistas en que a pesar del ruido y las filtraciones, que sabíamos que se iban a producir, finalmente Pedro Sánchez no va a traicionar ese espíritu y habrá gobierno conjunto de Unidas Podemos y PSOE", ha afirmado, para acto seguido recordar quePara la portavoz, la negociación de un gobierno conjunto,, aunque no se ha referido en ningún momento a gobierno de cooperación o de coalición. "Por eso la negociación es un conjunto, por eso hay que protegerlo, a nosotros nos corresponde el papel protector y que lidere el PSOE", ha ahondado, para luego incidir en que estos dos temas deben ir en las conversaciones, y en que ya se ha hecho en Valencia "sin hacerse tantas preguntas".En este punto, como vienen repitiendo en esta semana, Montero ha señalado que la ciudadanía quiere que se dé un Ejecutivo en el que se, y ha recordado que al partido morado no le compra nadie, "no traiciona y no se equivoca" en lo que debe hacer cuando entra en las instituciones.Por último, ha mantenido que, y ha añadido que a esa cita parlamentaria no se puede ir "sin los deberes hechos y sin haber pactado" previamente. "Creo que el PSOE va a hacer el trabajo y no vamos a cometer el error de ir sin apoyos", ha sentenciado.