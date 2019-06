Bárcenas sostiene que los ordenadores destruidos contenían datos que permitirían "acreditar al cien por ciento" la 'contabilidad' B del PP

Publicada el 20/06/2019 a las 16:22 Actualizada el 20/06/2019 a las 17:58

Un “episodio” de la Kitchen

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado este martes como testigo en la segunda sesión del juicio del conocido como caso ordenadores. Y su intervención ha sido un contrataque en toda regla a todo lo expuesto minutos antes por los tres acusados en el procedimiento y por la representante especialmente designada en el procedimiento por el PP, que se sienta en el banquillo como persona jurídica. Así, mientras que los encausados han asegurado que los dos equipos portátiles en cuestión –Toshiba Libreto y MacBook– no tenían ni un solo dato antes de proceder al protocolo de borrado seguro, el extesorero de la formación conservadora ha insistido en que los dos ordenadores portátiles, que ha recalcado que eran de su propiedad,. “Había unas hojas de cálculo que daban continuidad a eso que se llaman mis papeles”, dijo el extesorero de la formación conservadora.Bárcenas, cuya demanda dio inicio a este procedimiento, del que terminó retirándose en 2016, ha comenzado a declarar pasadas las 14:00 horas. Y lo ha hecho en sede judicial, después de que el juez Eduardo Muñoz rechazara que interviniera por videoconferencia desde prisión. Así, durante más de hora y media, el extesorero del PP ha querido dejar claro que de todas las pertenencias que él guardaba en la famosa Sala Andalucía, una suerte de despacho que utilizaba Bárcenas en la sede de la formación conservadora, los dos equipos informáticos eran lo más relevante., ha asegurado Bárcenas, añadiendo que el PP no se los quiso entregar alegando que eran propiedad del partido. En este sentido, aunque ha reconocido que no acreditó en su día que los equipos eran de su propiedad, ha añadido que la formación conservadora tampoco ha podido hacerlo.La importancia de los portátiles radicaba, según ha dicho Bárcenas, en los datos almacenados en ellos. Así, frente a las afirmaciones de los acusados asegurando que los equipos “estaban vacíos”, el extesorero de la formación conservadora ha detallado que los dos portátiles contenían información que permitía “acreditar al cien por ciento” todos sus apuntes, en referencia a los denominados papeles de Bárcenas. “Había unas”, ha afirmado el exdirigente conservador, que también ha detallado que los equipos contenían “presupuestos de campañas electorales y cómo se financiaban”, datos sobre sus cuentas corrientes, información sobre las personas que habían suscrito acciones de Libertad Digital u “hojas” escaneadas en las que se detallaban reuniones con el extesorero Álvaro Lapuerta y donantes del partido.“Si esos ordenadores no tenían información, para qué formatearlos 33 veces. Y si yo sabía que no tenían datos, ¿para qué voy a pedir que se soliciten esos ordenadores? ¿Para quedar en ridículo?”, ha apuntado el extesorero conservador. En este sentido, ha puesto sobre la mesa del juez la posibilidad de que el borrado de los discos duros, en referencia a la pieza separada dentro del caso Villarejo en la que se está investigando el uso entre 2013 y 2014 de la denominada policía política para espiar con cargo a los fondos reservados al extesorero de la formación conservadora y hacerse con información comprometedora para el PP que estuviese en su poder. Un caso que se está instruyendo en la Audiencia Nacional y por el que están siendo investigados varios altos cargos policiales de la época, entre ellos el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino.“En el mismo tiempo [en el que se borran los discos duros] se producen un montón de acciones para hacerse con información que me pertenece, perjudicarme personalmente y amedrentarme”, ha explicado el extesorero de la formación conservadora, recordando que “se llegó incluso a ordenar que un falso cura secuestrase” a su familia. “Si hubiésemos conocido antes la Kitchen, esto sería un episodio de ella”, ha insistido Bárcenas, añadiendo que si hubiese sabido antes de la existencia de la operación llevada a cabo de forma extrajudicial no “habría retirado la acusación” en el caso de los ordenadores. Cuatro horas después de sentarse frente al tribunal, y tras un tenso tira y afloja con unas defensas queque restasen credibilidad a su testimonio, Bárcenas volvió de nuevo a la cárcel de Soto del Real (Madrid). Aunque señalando que todo lo que ha declarado es “la verdad absoluta”.