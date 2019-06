Cospedal niega que ordenase el borrado y dice que el enfrentamiento con Bárcenas ha tenido "un coste muy grande"

Publicada el 20/06/2019 a las 20:20 Actualizada el 20/06/2019 a las 21:57

“Tiene la mala costumbre de mentir”

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el extesorero de la formación conservadora Luis Bárcenas han vuelto a verse las caras este miércoles en los tribunales. En esta ocasión, ambos han acudido al Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid a declarar como testigos en el juicio del conocido como caso ordenadores. Bárcenas se ha encargado de abrir las testificales de la jornada. La extitular de Defensa, de cerrarlas. Y, como era de esperar, las declaraciones han confrontado. Así, mientras que el extesorero ha llegado incluso a insinuar una conexión entre el borrado de los equipos informáticos y la denominada operación Kitchen, Cospedal ha explicado que ella no ordenó que se realizara el borrado de los equipos informáticos, algo que se hizo de una manera “ordinaria y corriente”, y ha apuntado a preguntas de las defensas que el enfrentamiento con Bárcenas ha tenido un “coste muy grande” tanto para ella como para el Partido Popular.La comparecencia de la ex número dos de la formación conservadora se produce a petición de las acusaciones populares –IU, Observatori Desc y Adade– por su “condición de superior jerárquica” cuando se eliminó la información de los dos portátiles que se requisaron de la denominada Sala Andalucía, transformada en despacho cuando Bárcenas salió de la Tesorería de la formación conservadora. De hecho, en sus escritos señalan que Cospedal “habría tenido conocimiento de los hechos” por la declaración que realizó en agosto de 2013 durante la instrucción de Gürtel y los papeles de Bárcenas, en la que afirmó que los ordenadores del extesorero se encontraban custodiados en la sede del PP. Dos días después, el magistrado solicitó a la formación conservadora esos equipos. Cuando se procede a su clonación, se descubre que uno de los portátilesy que el otro teníaLa exministra de Defensa ha prestado declaración ante el juez Eduardo Muñoz durante menos de una hora. En su testifical, la ex secretaria general del PP ha explicado que fue ella misma la que tomó la decisión de que el extesorero de la formación conservadora no pudiera volver a cruzar la puerta de Génova 13 cuando se tuvo conocimiento de las cuentas y el dinero que Bárcenas tenía en Suiza, un hechoque llevó a pensar que “la presunción de inocencia no iba a ninguna parte”.Durante su intervención, la ex secretaria general ha sido preguntada por el borrado de los ordenadores. Y, en este sentido, ha asegurado que “nunca” ha tenido “nada que ocultar”. Así, después de recordar en más de una ocasión que ella no es “especialista ni técnica informática”, ha asegurado que a esos dos equipos informáticos se les aplicó “el mismo procedimiento que se aplica a todos los ordenadores del partido cuando dejan de ser utilizados por las personas que los utilizaban”. Un protocolo que se realizó, ha explicado la exministra de Defensa,La abogada del Observatori Desc, Isabel Elbal, ha intentado, sin éxito, que Cospedal aclarara por qué el borrado se llevó a cabo en 2013 y no antes, teniendo en cuenta que, según ha señalado la ex secretaria general del PP, la relación laboral entre Bárcenas y la formación conservadora se extinguió a mediados del año 2009. “¿No se les ocurrió que los ordenadores que estaba utilizando fueran formateados entonces?”, ha cuestionado la letrada. “En mi quehacer diario, si los ordenadores se formateaban o no. No le puedo contestar a esa pregunta”, ha apuntado Cospedal, añadiendo a continuación que cuando le comunicaron que se había aplicado el procedimiento así lo dio “por entendido”.La exministra de Defensa ha sido preguntada por las tres acusaciones y por sólo una de las defensas. Sin embargo, las cuestiones planteadas por el letrado del PP, Jesús Santos, han tenido tintes más personales. “¿Cuál ha sido el coste profesional y personal y para el partido del enfrentamiento con Bárcenas?”, preguntó el abogado. “Muy grande”, ha respondido Cospedal, añadiendo que ha tenido que defenderse dede “una persona” –no ha llegado a citar su nombre– que “tiene la mala costumbre de mentir”. En este sentido, ha afirmado que es “una evidencia” la “actitud litigiosa constante” que el extesorero conservador ha tenido “contra aquellas personas, fundamentalmente, que no se avenían a lo que él quería demostrar”.