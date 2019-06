Iceta vaticina que la sentencia del 1-O será "muy rápida" y que podría llegar en julio

Publicada el 20/06/2019 a las 10:53 Actualizada el 20/06/2019 a las 11:14

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta , ha pronosticado este jueves que lay que puede llegar en el mes de julio."Todo apunta a que tendremos una sentencia muy rápida y que no tendremos que esperar., ha vaticinado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.Ha argumentado que este es un escenario posible porque,y también lo ve lógico teniendo en cuenta lo que se tiene que decidir en el juicio."En este juicio hay cuatro o cinco cosas que decidir. Decidir cuáles son los hechos probados, qué tipo delictivo se puede aplicar y qué pena corresponde, con una semana lo tienes", y ha augurado quePese a que cree que la sentencia "no gustará a mucha gente", ha apuntado la posibilidad de que incluya una reflexión a favor depara evitar que se repitan situaciones como ésta, y ha asegurado que esto contribuiría a encontrar una solución al conflicto en Cataluña.Iceta ha insistido en lanecesidad de abordar la situación en Cataluña por la, pero ha pedido prudencia y no tener prisa: "Tenemos mucha prisa porque la prisión preventiva de dos años es una locura. Pero las prisas no son la manera más rápida de llegar a los sitios".También ha avisado de que esta solución no pasa solo por el diálogo entre la Generalitat y el Estado, sino que también debe hacerse dentro de Cataluña, ya que "Cataluña tiene un problema interno" que cree que eloculta.El líder socialista ha llamado a todos los partidos a no obstaculizar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ya que cree que la única alternativa posible es repetir las elecciones generales:En este sentido, ha señalado que PP Cs podrían facilitar la investidura, como hizo el PSOE en la legislatura pasada absteniéndose para investir a Mariano Rajoy , aunque lo ve difícil: "No veo que los de Cs estén por la labor pero curiosamenteAsimismo, ha advertido de que, sobre todo ante el escenario de la sentencia del juicio del 1-O.Iceta ha afirmado queporque el PSC ha sido el partido más votado, y ha reclamado que esta institución sea un espacio de cooperación entre los partidos."En la Diputación de Barcelona, pase lo que pase deberíamos tener el compromiso de que no será un espacio dey que recuperaremos la idea de que la Diputación es un instrumento de cooperación entre todos los ayuntamientos", ha pedido.Ha criticado que los acuerdos municipales entre partidos independentistas y el PSC se hayan "demonizado", ya que él considera que esto honra a las formaciones porque ayuda a superar laPreguntado por si cree que el líder de BCN Canvi en el Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls , puede tener un papel relevante en el futuro de la política española, ha respondido que su opinión será escuchada."Capacidades como las suyas no sobran. Experiencia como la suya, pocas., ha dicho.