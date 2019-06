Publicada el 20/06/2019 a las 09:28 Actualizada el 20/06/2019 a las 11:13

Elecciones marcadas por la equiparación

(Justicia Policial), el sindicato de reciente creación surgido desde la plataforma Jusapol, que pide una "", es desde este miércoles el sindicato mayoritario en la Policía Nacional al conseguiren sus primeras elecciones al Consejo del Cuerpo, como recoge Europa Press. El resto de vocales se ha repartido entre SUP (2), SPP (2), CEP (1) y UFP (1).La asignación provisional de vocales del Consejo de la Policía Nacional ha otorgado seis vocales a Jupol por la escala básica, donde el SUP consigue sus otros dos representantes y CEP y UFP cada uno el suyo. En la escala de subinspección Jupol ha obtenido otro vocal y en la ejecutiva su octavo representante. El SPP, sindicato con amplia representación entre mandos, ha obtenido el otro vocal de la escala ejecutiva y también el único en juego de la escala superior.A estas elecciones, celebradas el miércoles sin incidentes, estaban convocados, según ha informado la Policía Nacional. En el proceso electoral anterior, en 2015, se eligieron 16 vocales, mientras que este año han sido 14: un vocal de escala superior, dos de escala ejecutiva, uno para la escala de subinspección y diez para la escala básica.El recuento le otorga a Jupol unos 30.000 votos -25.000 solo en la Escala Básica, la más numerosa--. La participación ha sido del 72,75%, unos ocho puntos menor que en las elecciones sindicales de 2015 que ganó, el órgano de interlocución entre los sindicatos y la Dirección General.Las elecciones celebradas este miércoles han estado marcadas por la irrupción de Jupol (Justicia Policial), el sindicato creado desde la plataforma Jusapol, que nació en paralelo a la negociación y firma en marzo de 2018 del acuerdo de equiparación salarial entre la Policía y la Guardia Civil con respecto a los Mossos d'Esquadra. La plataforma ha creado Jucil como nueva asociación en el Instituto Armado.En un encuentro con la prensa el pasado viernes, los líderes de Jupol aseguraron que aspiraban a ser el sindicato mayoritario y obtener entre seis y ocho vocales. Además, avisaron de que. Pese al incremento salarial de 561 euros al mes de media, sostienen que los 807 millones entre 2018 y 2020 se deben elevar al menos hasta 1.500 millones.El acuerdo de equiparación salarial está pendiente del resultado de un informe de una consultora externa para reajustar las cantidades puesto a puesto tanto en la Policía como en la Guardia Civil. Organizaciones de ambos Cuerposen este punto del acuerdo que fue firmado cuando era ministroEn las últimas elecciones celebradas en 2015, el SUP consiguió revalidar su hegemonía con siete de los 16 vocales -dos más que ahora-- del Consejo de la Policía. CEP quedó segundo, con cuatro vocales, y el SPP --que cuenta con numerosos altos mandos entre sus afiliados-- consiguió dos representantes.La novedad de aquellas elecciones fue Alternativa Sindical de la Policía (ASP), que logró por primera vez representación en el Consejo con un vocal en la Escala Básica, donde también consiguió representación la Unión Federal de la Policía (UFP) con dos vocales. En 2015 se registró una alta participación al votar el 80,56% de la plantilla.El Consejo de la Policía es el órgano de interlocución entre los sindicatos policiales y la Dirección General de la Policía, es decir, el foro en el que se discuten las cuestiones laborales que afectan a los policías con la administración.En estas elecciones se ha podido ejercer también el voto por correspondencia para aquellos funcionarios que lo hayan solicitado y los agentes han podido acceder a cualquiera de los puntos habilitados, fuese o no el de su plantilla de destino. En todo el territorio nacional se han constituido 245 comisiones de garantía electoral y 796 puntos de votación.