Valls, sobre la posibilidad de crear un nuevo partido: "De momento no"

Publicada el 20/06/2019 a las 10:20 Actualizada el 20/06/2019 a las 10:39

El líder de la plataforma BCN Canvi,, ha dicho este jueves que, y que quiere estar centrado en su plataforma para reunir al, como recoge Europa Press."Hoy no. No creo que haya posibilidad", ha insistido el concejal del Ayuntamiento de Barcelona en una entrevista de la Cadena Ser recogida por Europa Press, donde ha asegurado estar feliz en Barcelona y ha añadido queporque es la responsabilidad que le ha dado la ciudadanía.Ha criticado el cambio que a su parecer ha hecho Cs, que tacha como deriva: considera que el partido de Albert Rivera tenía la posibilidad de conservar una posición de centro pero que, textualmente.Aun así, está agradecido al partido naranja: "Me apoyaron y he conocido a buena gente que estaba en mi lista", pero ha dicho que, según él.Preguntado sobre Rivera, ha dicho que no ha tenido una discusión política con él desde febrero, pero que respeta "a las personas y las ambiciones personales".Ha defendido responder a la subida de Vox con unapara no dejar España en sus manos, "ni tampoco en manos de populistas ni nacionalistas"., y esto preocupa mucho a los liberales en Europa porque el gran peligro es el nacionalismo y la extrema derecha", ha insistido.Ha descartado criticar a los electores que han optado por partidos extremos porque cree que es la consecuencia de no haber gestionado bien materias como la seguridad, mientras que ha lamentado que, cuando él mismo habló de "cordón sanitario", Rivera le dijo que no estaba de acuerdo: "".También ha hablado del escenario político en el Congreso, y ha considerado que, aunque le parece difícil,sea investido: "Creo que eso sería responsabilidad política. Los intereses de España son lo más importante".Se ha reafirmado en su decisión tomada de investir alcaldesa a Ada Colau, con tres concejales de su grupo que votaron a favor: "Salvamos Barcelona de la posibilidad de tener un alcalde independentista", ha dicho en referencia al candidato de ERC, Ernest Maragall."Yo soy coherente. Me puedo equivocar, pero", ha concluido.