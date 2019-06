Villares y sus tres diputados afines en el Parlamento gallego rompen con el grupo de En Marea y se pasarán al mixto

Publicada el 20/06/2019 a las 19:10 Actualizada el 20/06/2019 a las 19:44

Reeditan

Relanzar el proyecto

El hasta ahora portavoz parlamentario de En Marea,, y sus tres diputados afines (Paula Vázquez Verao, Pancho Casal y Davide Rodríguez) han anunciado que abandonan el grupo del partido instrumental en la Cámara gallega y se pasarán al mixto a consecuencia de sus desavenencias con el resto de parlamentarios.La crisis interna abierta con la elección del senador por designación autonómica que correspondía a En Marea como segunda fuerza en el Parlamento de Galicia haque existía 'de facto' desde hace tiempo entre los diputados críticos con Villares y los afines al magistrado lucense, que ha sido el encargado de anunciar su marcha al mixto en una comparencia de prensa celebrada este jueves en la que estuvo acompañado de los parlamentarios que lo acompañarán al mixto.Con todo, sobre si este tema motivará que el Grupo Parlamentario de En Marea pierda la posibilidad de presentar a su senador por designación autonómica al dejar de ser la primera fuerza de la oposición, fuentes del Parlamento de Galicia consultadas por Europa Press han apuntado que la Cámara "".Así, estas fuentes señalan que, una vez se registre la marcha de Luís Villares,al grupo mixto, la solicitud "se tramitará conforme a derecho" y "con arreglo a lo que indiquen los servicios jurídicos" del Legislativo.En su comparecencia y flanqueado por los parlamentarios que le son afines y gran parte de la dirección de En Marea, Luís Villares ha asegurado que su marcha al mixto se debe a que el actual grupo parlamentario "ya no representa a En Marea,y a los que deciden seguir sus dictados", en referencia a Anova y Esquerda Unida.El magistrado en excedencia ha vuelto a cargar con dureza contra Podemos y su líder, Pablo Iglesias, al que acusa de "intentar hacerse con el control de En Marea, tratando de destruir la confluencia para fundar un proyecto alternativo que es la antítesis de En Marea".El paso de Villares se produce en víspera del fin del plazo dado a los diputados críticos para que acatasen el nombramiento de Mariló Candedo (propuesta por la dirección de En Marea) para el cargo de senador o abandonasen el grupo parlamentario."Nada de esto sucedió y no es previsible que suceda. Pero no seamos inocentes y asumamos, con la complicidad seguidista de la dirección de Anova", ha incidido Villares antes de anunciar su pase al mixto junto con Rodríguez, Casal y Vázquez Verao.De este modo, ha puesto el foco en que las "normas de convivencia" que "marcaban los estatutos de En Marea" permitían la coexistencia de "dos sensibilidades" dentro del grupo, pero que esta realidad "ya no es así" pues están "aquellos diputados leales al mandato" del partido instrumental y "aquellos que obedecen las consignas de una organización diferente: Podemos".Así pues, rompe el único espacio donde todavía permanecía unido formalmente el espacio político de la llamada unidad popular, toda vez que en las elecciones generales se escenificó el divorcio con la división en dos candidaturas que compitieron entre sí: la En Marea de Villares, que obtuvo, y la coalición En Común-Unidas Podemos, integrada por EU y Podemos y que se hizo con dos diputados. Anova, por su parte, quedó descolgada y optó por no concurrir a los comicios del 28 de abril.Además, En Marea revive lo acontecido con su predecesora, Alternativa Galega de Esquerdas, que vio como tres de sus nueve diputados acababan la pasada legislatura en el grupo mixto también por las tensiones internas.La ruptura supondrá que los diputados que se quedan en el grupo de En Marea serán los que reniegan de su pertenencia al partido instrumental, mientras que los parlamentarios que integrarán el mixto son leales al proyecto nacido en la asamblea de Vigo celebrada en julio de 2016, menos de dos meses antes de las elecciones autonómicas en las que el proyecto rupturistaAsí las cosas, Villares confía en que el trabajo desde el grupo mixta sirva para relanzar un "perdida por las peleas internas" con base en "una coralidad republicana y progresista amplia" en torno a las ideas del "feminismo, ecologismo, justicia social" y con "una idea nacional inclusiva".Asimismo, incide en que es necesario aparcar los "enfados y las estridencias" que atribuye a la dirección de Podemos con Pablo Iglesias al frente. "Ya está bien de enfados, de discusiones y líos. Cuando alguien viene con una solución, viene con una sonrisa. Y aquí está esta nueva marea, que con humildad pero con determinación, abre un nuevo ciclo institucional con un sonrisa a la democracia social en nuestro país", ha zanjado Villares.El magistrado niega que su marcha al mixto tenga un trasfondo económica -En Marea comenzará en julio a cobrar a sus inscritos por la deuda contraida durante los procesos electorales de los últimos dos meses- sino que se debe a la "responsabilidad" con el proyecto del partido instrumental para así "dejar de hablar de cuestiones internas" que impedían la "" del trabajo político.