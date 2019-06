Artur Mas no descarta volver a presentarse a la presidencia de la Generalitat

Publicada el 21/06/2019 a las 10:04 Actualizada el 21/06/2019 a las 10:14

El expresident de la Generalitatno ha descartado este viernesen unas elecciones catalanas, tras asegurar que no se ha cerrado "nunca con un no rotundo", según informa Europa Press."No me he cerrado nunca con un no rotundo, pero en condiciones mínimamente normales mi rol no es volverme a presentar a unas elecciones al Parlament.", ha destacado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.Según Mas, si le preguntan si tiene ganas de volver a presentarse, la respuesta es no, pero deja claro que si le preguntan por si ahora lo descarta, no puede ni quiere hacerlo: "En unos meses podré.. Y si quiero, se trata de saber si es posible. Si la respuesta es ahora, es no".