El PSOE-A y Adelante Andalucía ven detrás de las palabras del consejero de Salud sobre el aborto a "la ultraderecha de Vox"

Publicada el 21/06/2019 a las 13:39 Actualizada el 21/06/2019 a las 14:03

Elha considerado este viernes que las palabras del, relativas al, afirmando que "", le convierten en el "" y ha criticado que el presidente de la Junta,, "calle y otorgue" cuando se atacan los derechos de la mujer.Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios la portavoz socialista de Igualdad en el Parlamento andaluz, Soledad Pérez, como recoge Europa Press, quien ha indicado que a su partido no le vale con una disculpa del consejero del ramo a través de Twitter asegurando que sus palabras no han sido las adecuadas."Lo inadecuado es su pensamiento político y que se salte una ley estatal por, que es la ideología de privar a las mujeres de cuándo, cómo y de qué manera queremos ser madres, ridiculizándolas y diciendo que hay que convencerlas de no abortar", ha defendido la dirigente socialista, para quien "no se puede frivolizar llamando chupetón a un momento tan duro".Pérez ha pedido al presidente de la Junta que de forma "contundente, seria y rigurosa piense qué gobierno tiene en Andalucía, a qué persona tiene al frente del área de Sanidad y si piensa seguir estando contra la mitad de la población, que somos las mujeres"."¿y que hayamos abierto los telediarios y los medios con unas declaraciones vergonzosas del consejero?", se ha preguntado la dirigente socialista.Asimismo, ha considerado que quien debería haber planteado la primera queja frente a las declaraciones de Aguirre tendría que haber sido la, diciéndole a su compañero que "así no, contra las mujeres no".En su opinión, de no salir el presidente de la Junta a censurar dichas declaraciones, tendría que haberlo hecho Ruiz, "que lleva la palabra igualdad en el título de su consejería y que ahora debería cambiarle el nombre". Para Pérez, tanto Moreno como Ruiz se convierten en "cómplices" de Aguirre "al mirar para otro lado".La dirigente socialista se ha mostrado convencida de que las declaraciones del consejero de Salud son consecuencia delque el Gobierno andaluz ha acordado con Vox. "Aguirre se ha puesto a la tarea con entusiasmo como manijero de la extrema derecha", ha zanjado.Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario de, ha considerado este viernes que las palabras del consejero son una "" y ponen sobre la mesa que "". "Estas palabras son consecuencia de que", ha apostillado.Para la confluencia de Podemos e IU, los términos en los que el titular andaluz de Salud se refirió al aborto son "", así como "una falta de respeto a todas las mujeres y una indecencia" pues, como ha subrayado, el aborto "es un derecho que hemos adquirido las mujeres y no vamos a dar un paso atrás".De este modo, la presidenta del grupo parlamentario de izquierdas ha achacado estas declaraciones a que "quien manda en las políticas andaluzas es Vox" y, por tanto, Aguirre "intenta ponerse a bien conhablando del aborto en términos absolutamente degradantes, irresponsables y absolutamente ofensivo hacia las mujeres"."Debería lavarse la boca cuando habla del aborto en estos términos", ha proseguido Ángela Aguilera, que ha apuntado que "ninguna mujer que haya abortado lo ha hecho por gusto" y que las mujeres "no vamos a consentir que a estas alturas intenten mandar en nuestros cuerpos, lo diga la extrema derecha o lo diga quien lo diga".Por todo, desde Adelante Andalucía han exigido a Jesús Aguirre respeto "y que no hable de una situación tan dolorosa para cualquier mujer en términos tan absolutamente deshumanizados" porque, además, "es".