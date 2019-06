Igea dice ser consciente del "cabreo" de los votantes de Cs por pactar con el PP: "Sólo hay que salir a la calle y escuchar a la gente"

Publicada el 21/06/2019 a las 12:15 Actualizada el 21/06/2019 a las 12:32

El PSOE pacta con nacionalistas

, ha asegurado este viernes, tras la firma del acuerdo programático de gobierno con el PP, que es consciente delde muchos de sus votantes por los pasos dados por su partido tras las elecciones del 26 de mayo. "Sólo hay que salir a la calle y escuchar a la gente", ha reconocido.En el Salón de Recepciones de las Cortes tras rubricar el documento en el que se incluyen lasque se compromete a aplicar el Ejecutivo regional, Igea se ha mostrado convencido de que muchos sus votantes se sienten "". Tras defender que hay que actuar con "responsabilidad", ha añadido que lo importante no es lo que hoy sienta, sino que, tras cuatro años, se haya logrado "dar una vida mejor" a los ciudadanos."No hemos venido a satisfacer nuestra ambición, sino a cambiar las cosas", ha defendido, admitiendo que en las últimas semanas ha atravesado "días duros". "Si nos cortan, sangramos", ha dicho, pronunciando una frase de El Mercader de Venecia.En su comparecencia ante los medios, ha eludido hacer "política ficción" sobre su opción de pacto en el caso de que esta decisión dependiera únicamente de él y ha recordado que, donde, de forma unánime, se decidió queIgea considera quepara el país, por sus pactos con partidos nacionalistas en Baleares y Navarra. "Ciudadanos eligió al PP como socio preferente, pensamos en trabajar por el interés de los ciudadanos en España. Yo no soy partidario de las trincheras en política", ha aseverado."Yo no voy a responder al ataque y al insulto, sino al acuerdo y a las ganas de mejorar", ha manifestado, al tiempo que ha mostrado su respaldo a los 12 procuradores que este viernes han tomado posesión de su escaño en las Cortes de Castilla y León."Mis procuradores son la mejor gente que hay en mi partido y estamos orgullosos del trabajo que hacemos", ha alabado, tras lo cual ha defendido su "coherencia" con el mensaje de "cambio" que transmitió durante la campaña electoral.