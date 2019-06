La exsecretaria de Bárcenas reconoce que tiró las agendas con información de "reuniones, comidas o actos" del extesorero

Publicada el 21/06/2019 a las 14:10 Actualizada el 21/06/2019 a las 14:23

Desfile de testigos en la tercera sesión de la vista oral del caso ordenadores, en el que se juzga el borrado de información por parte del PP de los equipos informáticos que utilizaba el extesorero de la formación conservadora Luis Bárcenas. Después de que en la sesión del martes declararan los tres acusados –la tesorera, el asesor jurídico y el director del Departamento de Sistemas de Información del PP– por los delitos de daños informáticos y encubrimiento, así como la representante especialmente designada por el PP –encausado como persona jurídica– y tres de los testigos, entre ellos Bárcenas y la ex secretaria general de la formación conservadora María Dolores de Cospedal, este miércoles se han practicado en sede judicial más de media docena de testificales. Entre ellas, la de la exsecretaria del extesorero de la formación conservadora, que ha reconocido que tiró las agendas en las que se recogía información sobre “” porque no pensó en la relevancia judicial que podían tener esas libretas.La primera en sentarse ante el tribunal ha sido Estrella Domínguez, la que fuera secretaria del extesorero durante dos décadas. Durante su comparecencia, que fue solicitada por las acusaciones populares, Domínguez ha señalado que ella no había escaneado documentos a Bárcenas, como él había afirmado durante su testifical:. La exsecretaria de Bárcenas, además, ha asegurado que dejó de hablar con él en el momento en el que desapareció de la sede cuando se le impidió definitivamente su entrada. Solo se comunicó en alguna ocasión, ha dicho, con Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero de la formación conservadora: “Me pidió unas agendas que eran mías”. En las libretas, ha concretado, había información sobre “reuniones, comidas o actos” de Bárcenas. En este sentido, ha añadido que no se las facilitó porque las tiró. “A medida que las iba acabando las iba tirando”, ha relatado, asegurando a renglón seguido, a preguntas de las acusaciones, que no recibió ninguna orden para deshacerse de las libretas.Pero no sólo Bárcenas ha sido desmentido durante la vista oral. Algunas de las testificales también han puesto en entredicho afirmaciones realizadas en la jornada del martes por dos de los acusados. En la segunda sesión del juicio, el responsable de los servicios jurídicos del PP Alberto Durán aseguró que los ordenadores no contenían información y aseveró que, de haber contenido datos o contraseña, el protocolo establecía que había que “llamar a ese usuario” antes de llevar a cabo el borrado seguro. Sin embargo, el que fuera exjefe de Seguridad del PP y cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente, ha sido cuestionado por el destino que tuvo el ordenador que él había ocupado durante su estancia como trabajador de la formación conservadora y en el que había guardado algunas “cosas personales”. “¿Nadie le llamó para decirle lo que iba a ocurrir con su ordenador?”, ha preguntado uno de los abogados de la acusación. “No”, respondió De la Fuente.De la Fuente, que ha recalcado que su relación con el propio Bárcenas es distante, también tumbó con su testimonio la versión dada por la tesorera del PP. Durante la segunda sesión del juicio, Carmen Navarro negó que para entrar a la famosa Sala Andalucía, el despacho que se habilitó a Bárcenas en la sede de la formación conservadora cuando dejó Tesorería, se hubiera llamado a un cerrajero o la puerta hubiera sido forzada. “Por supuesto que no”, dijo la entonces gerente, que apuntó que el departamento de seguridad tenía copias de las llaves de los despachos. En este sentido, el que fuera jefe de Seguridad durante ese periodo ha afirmado que “no” se guardaban llaves “de todos”, y menos de la famosa Sala Andalucía. En este sentido, ha recordado que sólo la tenía Bárcenas y que nunca se dejó una copia de ese despacho en Seguridad. Además, ha aseverado que la sala “normalmente estaba cerrada” cuando el extesorero se encontraba fuera de Génova.Además, ha recordado que se produjeron dos intentos frustrados de entrar en el despacho, del que se llevaron los ordenadores cuya información fue luego destruida. “En dos ocasiones me dijeron, o me avisaron, que querían abrir el despacho. Entonces yo me personé y dije que quién autorizaba romper la puerta del despacho”, ha relatado De la Fuente, añadiendo que fue la secretaria de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, la que se lo dijo. En este sentido, ha apuntado que “habían llamado a un cerrajero” y el entonces jefe de Seguridad dejó claro que no iba a permitir su entrada en la sede del partido. “¿Llegó a subir?”, le han cuestionado acto seguido. “No, yo no lo permití por nadie me había dado a mí la instrucción esa”, sostuvo De la Fuente, que terminó saliendo del PP por un “tema de estética”: “Era el cuñado de una persona que estaba en todos los medios. (…) Generaba una desconfianza que un director de Seguridad no puede tener”.