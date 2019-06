Los ecologistas europeos piden a la Comisión Europea duras sanciones a España si elimina Madrid Central

Publicada el 21/06/2019 a las 13:10 Actualizada el 21/06/2019 a las 14:04

El nuevo Gobierno de Madrid, de Ciudadanos PP con el apoyo de Vox, tiene la intención de revertiry la medida no ha sido bien recibida por las organizaciones ecologistas europeas, que han enviado una carta al Comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, paraY es que España se encontraba en una lista de nueve países europeos que excedía los límites de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) desde 2010, y podría haber acabado en ely haber pagado unasi no hubiese buscado soluciones a su alta contaminación. La medida estrella era Madrid Central, aunque el Estado español "seguiría bajo vigilancia estricta" para ver si cumplía o no las medidas que propuso.Gracias a Madrid Central se evitó la sanción, pero ante las amenazas del nuevo consistorio madrileño de no aplicar las multas a loslos grupos ecologistas europeos instan a Vella a que retome la vía judicial y España pague por incumplir la medida que propuso. Entre las asociaciones firmantes se encuentran European Environmental Bureau (EEB) -principal federación europea de organizaciones ecologistas que está presente en más de 30 países-, Transport and Environment (T&E) -principal federación ecologista europea de transporte- y la organización de abogados Client Earth, conocida por haber llevado al Gobierno británico a los tribunales por la contaminación del aire.es miembro de las dos primeras.Según Ecologistas en Acción, las entidades firmantes entienden que la Comisión Europea "debe hacer todo lo que esté en sus manos para