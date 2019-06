Más Madrid y Unidas Podemos exigen explicaciones a Ayuso sobre el piso que adquirió por una donación bajo sospecha

Publicada el 21/06/2019 a las 16:33 Actualizada el 21/06/2019 a las 18:01

La historia del inmueble

Más Madrid y Unidas Podemos exigieron este viernes explicaciones a la candidata del Partido Popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que desvelase que en 2011 aceptó la donación de un piso de sus padres en Madrid con la que evitó el embargo de los acreedores. Enajenar patrimonio para no pagar deudas es un delito de alzamiento de bienes y los tribunales califican como cooperador necesario a quien recibe el bien si conoce el propósito de la transmisiónPor parte de Más Madrid, su candidato Íñigo Errejón, mantuvo, en declaraciones difundidas por la Cadena Ser , que Ayuso "tiene que salir a explicarse". Para Errejón, diputado en laen esta legislatura, "lo peor" es que "a ningún madrileño ni madrileña esta situación les sorprente".En una alusión a los múltiples escándalos que han afectado a los conservadores madrileños en los últimos años, el dirigente de Más Madrid sentenció que "el problema estructural del Partido Popular en Madrid se llama Partido de Madrid y sólo se soluciona cambiando las caras".Por su parte, Isabel Serra, que fue candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, sostuvo en declaraciones a la misma cadena que "teniendo en cuenta la trayectoria del Partido Popular no parece descabellado pensar que"Creemos que es fundamental que no solamente Isabel Díaz Ayuso, sino los responsables de Avalmadrid rindan cuentas de si ha habido trato de favor y qué es lo que ha ocurrido con ese inmueble de Isabel Díaz Ayuso", añadió la dirigente de Unidas Podemos.Mientras, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, el mayoritario, va a registrar "de forma inmediata" una petición de información oficial sobre el expediente de la empresa semipública Avalmadrid referente a la concesión de un aval a la sociedad MC Infortécnica S.L., firma propiedad en un 25% de los padres de Ayuso. Los socialistas recuerdan que con anterioridad ya han señalado "presuntas irregularidades por la manera y formas de actuar de este organismo".Antes de publicar la información,planteó al portavoz oficial de Díaz Ayuso diversas preguntas sobre dicha operación, incluida la posibilidad de que los hechos pudiesen ser constitutivos de un delito de alzamiento de bienes. La respuesta fue la siguiente: “Isabel [Díaz Ayuso] no va a hacer ninguna valoración ni comentario sobre este asunto. Su padre está fallecido y ella no ha tenido ni tiene absolutamente ninguna vinculación con esta empresa”. En realidad, las cuestiones planteadas por este periódico versan sobre una operación en la que participó directamente Díaz Ayuso y de la que se benefició personalmente, al incorporar un inmueble a su patrimonio.El único patrimonio que figuraba en la última declaración de bienes pública de la candidata del PP –firmada en octubre de 2017– es una vivienda en Madrid adquirida el 7 de octubre de 2011. La adquisición de este piso, en el madrileño distristo de Chamberí, fue, según la documentación que obra en poder de este periódico mediante una donación de sus padres en un momento en el que estos empezaban a acumular importantes deudas. El objetivo de esta operación, pues, sería el de evitar que el inmueble fuese embargado por los acreedores de sus progenitores. En ese momento,Enajenar patrimonio para no pagar deudas es un delito de alzamiento de bienes y los tribunales califican como cooperador necesario a quien recibe el bien si conoce el propósito de la transmisión.Entre 1990 y 2005, los padres de la política del PPparticiparon en la constitución de 13 empresas, todas ellas con sede en la provincia de Madrid. Una de ellas, denominada Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL, funcionaba como matriz de otras siete sociedades. Su actividad principal era el comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.A principios de 2011, una de las compañías del grupo –MC Infortécnica SL– pidió un crédito de 400.000 euros a Avalmadrid, tal y como informó El Confidencial esta semana. Avalmadrid es una empresa semipública, donde el Gobierno regional aporta en torno al 30% del capital, cuyo objetivo es facilitar y ayudar a la financiación de pymes, autónomos y emprendedores. El préstamo de Avalmadrid a MC Infortécnica SLMC Infortécnica SL tenía que devolver a Avalmadrid 100.000 euros de principal y poco más de 3.000 euros de intereses. Pero no lo hizo. Dos meses antes, Díaz Ayuso había aceptado la donación del inmueble.